Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die "Wonder of The Seas", ist am Dienstag (3.5.) zum ersten Mal im Hafen von Palma de Mallorca eingelaufen. Das Schiff erreichte die Insel in den frühen Morgenstunden im Rahmen einer transatlantischen Kreuzfahrt.

Das 362 Meter lange Schiff war am 20. April im amerikanischen Fort Lauderdale in See gestochen und hatte auf der Reise unter anderem in Nassau auf den Bahamas, im andalusischen Málaga, in Cartagena und Valencia Halt gemacht. Am Dienstagnachmittag soll es nach Barcelona weiterfahren. Von der katalanischen Hauptstadt aus sollen in diesem Sommer jeweils sonntags einwöchige Rundfahrten durch das Mittelmeer starten.

Jeden Montag auf Mallorca

In den kommenden Monaten wird das Schiff bei diesen Reisen immer montags auf Mallorca Halt machen, das nächste Mal also am 9. Mai. Zu den weiteren Zielen der Reise gehören Marseille, La Spezia, Civitavecchia und Neapel. Am 30. Oktober ist die Rückkehr in die Karibik geplant.

Das Schiff wurde in Frankreich gebaut und am 27. Januar an die Reederei übergeben. Es hat eine registrierte Tonnage von 236.857 Tonnen. Seine Kapazität beträgt maximal 6.980 Passagiere. Es verfügt über insgesamt 2.867 Kabinen und eine Besatzung von 2.300 Personen.

20 Restaurants und eine Eislaufbahn

Die Wonder of the Seas hat vier Schwesterschiffe: Oasis of the Seas, Allure of the Seas, Harmony of the Seas und Symphony of the Seas, die alle schon mindestens einmal in Palma waren. Es verfügt über 20 Restaurants, zehn Bars, ein großes Theater, ein Wassertheater, eine Eislaufbahn, eine Kletterwand und eine Wasserrutsche.