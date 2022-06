Die Zufahrtsbeschränkungen für die Halbinsel Formentor auf Mallorca werden 2022 verschärft. War es bislang zwischen 10 und 19 Uhr verboten, mit dem Auto bis zum berühmten Leuchtturm zu fahren, wurde die Sperre in diesem Jahr bis 22.30 Uhr verlängert. Damit soll verhindert werden, dass die Massen zum Sonnenuntergang zu den beliebten Aussichtspunkten an der Serpentinenstraße drängen. Die Zufahrtsbeschränkung tritt am 23. Juni in Kraft und dauert bis zum 15. September.

Das müssen Sie beachten, wenn Sie in diesem Sommer nach Formentor möchten:

Fahrt mit dem Bus

Wie in den vergangenen Jahren auch fahren die Busse ab Alcúdia und Port de Pollença und halten auf mehreren Stationen auf dem Weg zum Leuchtturm. Es gibt in diesem Jahr im Laufe des Tages 20 Hin- und Rückfahrten mit der Linie 334, die am Strand, an der Cala Murta/Cala Figuera und am Leuchtturm hält. Die erste Fahrt geht in Alcúdia um 9.30 Uhr los und hält in Port de Polleça um 9.45 Uhr. Die letzte Fahrt geht um 20.35 Uhr (20.50 Uhr in Port de Pollença). Am Leuchtturm fährt der erste Bus um 10.45 Uhr, der letzte um 21.50.

Zufahrt zum Strand mit dem Auto

Die Zufahrt zum Strand ist weiterhin auch mit dem privaten Auto möglich. Allerdings nur, wenn die Höchstanzahl von 300 Fahrzeugen auf dem Parkplatz erreicht ist. Eine digitale Anzeige über die Parksituation wird in diesem Jahr am Beginn der Zufahrtsstraße eingerichtet. Das Parkticket muss in den drei Tagen nach dem Besuch an die Verkehrsbehörde DGT geschickt werden. Es reicht eine formlose Email mit dem Betreff "Formentor Playa" an die Adresse ticketsformentor@dgt.es, mit dem eingescannten oder fotografierten Ticket im Anhang.

Anwohner, deren Gäste oder Mitarbeiter von auf der Halbinsel ansässigen Unternehmen können im Vorfeld eine Genehmigung für die Nutzung der Straße unter formentor@dgt.es beantragen. Wer die Genehmigung schon in vorherigen Jahren besaß, kann sie über eine eigens eingerichtete App für diesen Sommer neu aktivieren. Infos dazu gibt es ebenfalls unter der genannten Email. Auch Taxis dürfen in diesem Bereich fahren.

Zufahrt zum Leuchtturm

Hier ist der Verkehr noch strenger geregelt. Nur Anwohner, deren Gäste und Mitarbeiter von dort ansässigen Firmen dürfen die Straße nutzen und auch nur bei vorheriger Erlaubnis durch die Verkehrsbehörde. Man kann die Genehmigungen ebenfalls unter formentor@dgt.es beantragen.

Strafen

Wer die Regelungen umgeht, muss mit Strafen von bis zu 200 Euro rechnen. Im Jahr 2021 wurden 6.700 solcher Strafzettel ausgestellt.