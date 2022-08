Auf Buchungsportalen lassen sich bisweilen ziemlich fragwürdige Angebote für Urlaubsunterkünfte auf Mallorca finden. Von heruntergekommenen Campingwagen bis hin zur Matratze auf dem Balkon hat es alles schon mal gegeben. Wie aber sieht es am anderen Ende des Komfortspektrums aus? Wie lässt sich möglichst luxuriös der Urlaub auf der Insel verbringen? Und was muss man dafür hinblättern? Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" hat sich ein paar exklusive Angebote auf Airbnb herausgepickt.

Finca Finesse

Diese Finca in Port d'Andratx bietet Platz für bis zu zwölf Personen. Sie verfügt über sechs Schlafzimmer. Die Unterkunft bietet daneben unter anderem einen Swimmingpool mit Bar, Fitnessraum und eine Sauna. Ein täglicher vierstündiger Reinigungsservice ist ebenfalls inbegriffen. Der Preis liegt bei 4.118 Euro pro Nacht, wobei der Mindestzeitraum drei Tage beträgt, so dass ein Aufenthalt in dieser Luxus-Finca mindestens 12.354 Euro kostet – 28.826 Euro für eine Woche.

Villa Porrassa

Diese Villa in der Bucht von Palma, genauer gesagt im Küstenort Cala Vinyes, verfügt über sechs Schlafzimmer und bietet Platz für zwölf Gäste. Im Erdgeschoss befindet sich ein geräumiges Wohnzimmer mit Meerblick. Der Preis für die Unterkunft beträgt 4.134 Euro pro Nacht, und da der Mindestaufenthalt sieben Nächte beträgt, beläuft sich der Gesamtpreis auf 29.173 Euro für eine Woche.

Son Verí

Dieses mallorquinische Herrenhaus in Valldemossa verfügt über sechs Schlafzimmer mit direktem Zugang zur Terrasse und Blick auf das Tal. Im Außenbereich gibt es u. a. einen Garten, einen Swimmingpool, eine Außenküche und einen Tennisplatz. Die Reservierung, die ebenfalls eine Mindestdauer von sieben Nächten voraussetzt, hat einen Gesamtpreis von 32.235 Euro, also 4.605 pro Nacht.

The Yellow Castle

Dieses Schloss befindet sich auf einer privaten Halbinsel bei Port d'Andratx, die sowohl über den Land- als auch über den Seeweg zugänglich ist, da sie über einen privaten Anlegeplatz verfügt. Das Haupthaus bietet Platz für bis zu zwölf Personen, die in den sechs Suiten im Haupthaus und im Gästehaus schlafen können. Swimmingpool, ein Whirlpool, eine Sauna und ein Fitnessraum sind ebenfalls dabei. Der Preis beträgt 6.242 Euro pro Nacht, insgesamt also 44.967 Euro für eine Woche.

Heaven Villa

Diese Villa liegt auf dem Berg Bonaire in der Bucht von Pollença und verfügt über Gärten, einen Hubschrauberlandeplatz und einen 14-Meter-Außenpool mit Meerblick. Außerdem gibt es ein Spa mit einem Zwölf-Meter-Schwimmbecken, einem Whirlpool, einer Sauna, einem türkischen Bad sowie einem Fitnessraum. Das Haus verfügt über ein hundert Quadratmeter großes Esszimmer, was genug Platz für die zwölf Gäste bieten sollte, die hier unterkommen können. Der Preis beträgt 7.142 Euro pro Nacht und steigt bei einer Mindestbuchung von drei Nächten auf 25.086 Euro, bei einer Buchung von sieben Nächten auf 58.534 Euro.

Los Biutres

Diese 2.900-Quadratmeter-Villa in Alcúdia bietet Platz für 20 Personen und verfügt über neun Schlafzimmer. Sie hat auch einen Garten, einen Pool, einen Tennisplatz, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Jacuzzi und einen Spa mit beheizten Pool, Garage und Fernsehen. Der Preis beträgt 9.359 Euro pro Nacht, bei mindestens sieben Übernachtungen steigt der Gesamtpreis auf 66.512 Euro.