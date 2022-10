2.160 Euro für ein Doppelzimmer auf Mallorca außerhalb der Saison? Was nach einem Luxusurlaub klingt, war in Wirklichkeit eine Notunterkunft für positiv auf das Coronavirus getestete Tui-Kreuzfahrturlauber. Eine Deutsche hatte sich Ende März bei der MZ über die Bedingungen im Quarantäne-Hotel beschwert. Nun bekam sie die Rechnung - und die hat es in sich.

Die deutsche Urlauberin war mit ihrem Mann auf der "Mein Schiff 5" unterwegs. Am 27. März lud Tui um die 60 positiv getestete Personen in Palma de Mallorca ab. Die Lage war aus zwei Punkten verzwickt: Am Tag darauf, also am 28. März, lief auf Mallorca die Quarantänepflicht für Corona-Fälle aus. Das offizielle Quarantäne-Hotel war zu dem Zeitpunkt bereits umfunktioniert und mit Geflüchteten aus der Ukraine gefüllt.

Einige Gäste "flohen" aus dem Quarantäne-Hotel

Tui improvisierte und schickte die Urlauber ins Hotel Palma Bay nach Arenal. "Das Hotel wurde damals binnen ein paar Stunden für uns fertig gemacht. Wir hätten nach Hause fliegen können, aber wir waren ja nachweislich positiv. Sollten wir so ins Flugzeug einsteigen? Also war durchhalten angesagt", so die Deutsche. Nicht alle positiven Urlauber verhielten sich so, einige reisten auf eigene Faust ab. Ansprechpartner vor Ort gab es keine. Die Verpflegung soll unterirdisch gewesen sein.

Bis zum 2. April kurierte sich das Paar auf der Insel aus. "Es wurde vorher darauf hingewiesen, dass das Hotel extra bezahlt werden muss. Summen nannte Tui aber nicht", sagt die Urlauberin. Für den Rückflug kamen Kosten in Höhe von 650 Euro zustande, die eine Versicherung übernahm. Die Unterkunft soll die Deutsche aus eigener Tasche bezahlen. Wie aus einer Rechnung hervorgeht, die der MZ vorliegt, fordert Tui Cruises knapp 1.080 Euro pro Person. Das macht 2.160 Euro für ein Doppelzimmer.

Selbst ein Luxushotel ist günstiger

Zum Vergleich: Eine Woche im selben Hotel kostet derzeit 262 Euro pro Doppelzimmer, also für zwei Erwachsene. Selbst das Luxushotel El Llorenç in bester Lage in Palma verlangt mit 1.402 Euro deutlich weniger. Und dort dürfte die Versorgung deutlich besser sein.

"Die hohen Preise sind eine Frechheit. 50 Euro pro Tag hatte ich ohne Klagen bezahlt, aber 360 Euro sind für mich nicht nachvollziehbar", sagt die Urlauberin, die eine Beschwerde bei Tui Cruises eingereicht hat. Die Reederei bat um Geduld bei der Beantwortung der Anfrage. Auch eine Antwort auf MZ-Nachfrage steht noch aus.