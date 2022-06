140 Pauschalurlauber, die eine Mallorca-Reise über Tui gebucht haben, warten seit 36 Stunden auf ihren Rückflug. Wegen eines medizinischen Notfalls in einer Tui-Maschine ist der für Dienstagmorgen (21.6.) geplante Flug nach Düsseldorf ausgefallen. Die alternative Rückreise ist nun für Mittwochabend geplant.

Wie einer der Urlauber der MZ berichtete, warten die Deutschen nun schon zwei Tage am Flughafen und klagen über mangelnde Informationen. "Zuerst war ein Rückflug für Dienstagabend angesetzt, dann Mittwochmorgen. Immer wieder wurde der Flug aber gestrichen", so der Tourist.

Außerplanmäßige Landung in Genf

Eigentlich sollte die Reisegruppe am Dienstag um 9.05 Uhr nach Düsseldorf fliegen. "Bei der ankommenden Maschine gab es jedoch einen medizinischen Notfall an Bord, und wir mussten außerplanmäßig in Genf zwischenlanden", sagt ein Tui-Sprecher. "Die Crew sah sich danach psychisch nicht in der Lage, den Rückflug nach Deutschland durchzuführen. Dabei handelt es sich um ein Standardverfahren. Die Sicherheit geht dabei vor." Was genau passiert ist und wie es dem Passagier geht, kann der Sprecher aus Datenschutzgründen nicht sagen.

Nach dem Zwischenstopp ging es zwar noch mit Passagieren nach Palma de Mallorca weiter, zurück flog das Flugzeug aber leer. Das Bordpersonal blieb auf der Insel.

Nacht im Hotel in Santa Ponça

Für die Pauschalurlauber hieß das eine Menge Wartezeit. Nach dem ersten Tag am Flughafen ging es am Abend in ein Hotel nach Santa Ponça. "Schon um 6 Uhr morgens wurden wir wieder auf den Flughafen gebracht, ohne vorher zu frühstücken", so der Urlauber.

Der Rückflug soll nun endlich am Abend vonstatten gehen. "Tui ist darauf bedacht, seine Gäste selbst nach Hause zu bringen. Wir wollen nicht einfach den Flug stornieren und den Urlaubern sagen: Sucht euch selbst eine Lösung", so der Sprecher. Da Tui versucht habe, so schnell wie möglich einen Flieger heranzuschaffen, sollten die Urlauber auf gepackten Koffern am Flughafen warten. Bis eine Maschine verfügbar war, habe es dann aber bis Mittwochabend gedauert. /rp

Anmerkung: In einer ersten Version der Meldung war von gut 190 Urlaubern die Rede. Die Zahl haben wir nun auf die von Tui bestätigten 140 Urlauber korrigiert.