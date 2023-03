Die Gewerkschaft ver.di hat das Sicherheitspersonal zu Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen aufgerufen: Am Montag (13.3.) müssen sich Reisende auf Ausfälle und erhebliche Verspätungen am Hauptstadtflughafen BER sowie an den Flughäfen in Hamburg, Bremen und Hannover einstellen. Insgesamt sollen 341 Abflüge gestrichen werden. Der Flughafenverband ADV rechnet mit knapp 100.000 betroffenen Passagieren.

Ein Grund für den Streik ist laut ver.di, dass die Tarifverhandlungen für eine angemessene Bezahlung der Beschäftigten in der Luftsicherheit bei Arbeit zu ungünstigen Uhrzeiten bislang erfolglos geblieben waren. Flugausfälle am Hauptstadtflughafen BER Am Flughafen in Berlin soll der Streik am Montagfrüh um 3.30 Uhr beginnen und um 24 Uhr enden, alle (rund 200) Abflüge werden gestrichen. Betroffen sind darunter folgende abgehende Mallorca-Flüge: FR218 (6.05 Uhr)

EJU5801 (13.15 Uhr)

der Flug EW8590 (15 Uhr) wird zum aktuellen Stand (12.3., 11.30 Uhr) noch als "geplant" aufgeführt. Auf der Webseite des Flughafens wird jedoch darauf hingewiesen, dass aufgrund des Warnstreiks keine gewerblichen Abflüge stattfinden. Fluggäste werden gebeten, sich direkt an ihre Fluggesellschaft zu wenden. Gestrichene Flüge in Hamburg Auch in Hamburg sollen keine regulären Flüge stattfinden. Der Streik wird hier schon am Sonntag gegen 22 Uhr beginnen und am Montagabend um 23 Uhr enden. Diese Flüge nach Mallorca sind gestrichen: EW7580 (11.35 Uhr)

EW7582 (15.50 Uhr)

FR7184 (21.25 Uhr) Flugausfälle in Hannover und Bremen In Hannover wird ab Sonntagabend um 21 Uhr bis Dienstag (14. März) um 1.30 Uhr gestreikt. In diesem Zeitraum wären folgende Flüge nach Mallorca geplant gewesen: X3 2146 (5.10 Uhr), noch nicht als "gestrichen" gekennzeichnet (Stand 12.3., 11.30 Uhr)

EW 6851 (11.10 Uhr) Am Bremen Airport finden am Montag ganztägig keine Flüge statt. Gestrichen sind diese Verbindungen nach Mallorca: FR 6587 (10.25 Uhr)

