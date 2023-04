Am Dienstag (11.4.) ist es am Flughafen Mallorca zu längeren Schlangen an der Sicherheitskontrolle gekommen. An beiden Schleusen wurden Wartezeiten von bis zu neun Minuten angezeigt. Die tatsächliche Zeit, um durch die Kontrolle zu kommen, habe aber 25 Minuten betragen, erklärte ein MZ-Leser. "Sowas habe ich noch nie hier erlebt."

"Punktuell längere Wartezeiten" Eine Sprecherin des Airportbetreibers Aena erklärte gegenüber der MZ, die maximale Wartezeit um kurz vor 12 Uhr habe neun Minuten betragen. Zu dem Zeitpunkt mussten viele Passagiere durch die Kontrolle. "Die zahlreichen Rückflüge von den Osternferien haben dafür gesorgt, dass es punktuell zu längeren Wartezeiten gekommen ist", so die Sprecherin. Am Flughafen Mallorca kommt es trotz der hohen Passagierzahlen vergleichsweise selten dazu, dass Flugreisende lange an der Sicherheitskontrolle warten müssen. /pss