Das Chaos vor dem Express-Parkplatz am Flughafen Mallorca geht weiter. Am vergangenen Mittwoch (5.4.) hatten Arbeiter die rechte Fahrspur zur Einfahrt am Ankunftsbereich abgesperrt. Dort standen seit der Einführung des Kurzzeit-Parkplatzes im Juni 2019 immer wieder zahlreiche Autos im absoluten Halteverbot, während auf die Ankunft von Freunden, Familie oder Bekannten gewartet wurde.

Doch der Plan ist nicht aufgegangen. Denn zu den Stoßzeiten warten die Autofahrer immer noch vor der Schranke. Am vergangenen Samstag (8.4.) war die Schlange so lang, dass sie weit bis hinter die Einmündung in die Zufahrt reichte (siehe Video). Dies verengte nicht nur die Zufahrt, sondern erhöhte das Unfallrisiko für diejenigen, die hoch in den Abflugbereich wollten. Sicherheitsmitarbeiter des Flughafens kontrollieren zwar, dass keiner in der Zone hält, Strafzettel können sie aber keine ausstellen. Dafür ist der Express-Parkplatz gedacht Der Express-Parkplatz war eingeführt worden, damit Ankommende schnell und kostenlos abgeholt werden können. Die ersten 15 Minuten sind kostenlos, danach fallen saftige Parkgebühren aus. Doch viele Fahrer wollen nicht das Risiko eingehen, den Zeitraum zu überschreiten. Auch die Alternative, vor Ablauf der Zeit herauszufahren, eine Runde zu drehen und wiederzukommen, scheint ihnen nicht zuzusagen. Die Flughafenverwaltung erinnerte alle Autofahrer daran, dass neben dem Express-Parkplatz zahlreiche weitere Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, etwa das normale Parkhaus oder auch der VIP-Parkplatz. Wie erleben Sie die Situation vor dem Express-Parkplatz? Sollten die Falschparker bestraft werden? Oder ist es Ihrer Ansicht nach legitim, da zu halten, um sich die Gebühren zu sparen? Schreiben Sie uns an leserforum@mallorcazeitung.es