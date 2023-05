Es ist ein zuverlässiger Frühlingsbote für Palma de Mallorca: Im Mai öffnet die Kathedrale wieder ihre Terrassen für die Öffentlichkeit. Ab Mittwoch (3.5.) können die Besucher die Stadt und den Hafen aus der Vogelperspektive sehen und einen besonderen Blick auf die Strebepfeiler, die Hauptrosette und den Glockenturm von La Seu bekommen.

Der Zugang erfolgt ohne Führung und findet alle 30 Minuten statt - Montag bis Freitag von 10 bis 16:30 Uhr und samstags von 10 bis 13:30 Uhr. Vom 3. Mai bis zum 6. Mai haben Residenten freien Eintritt. Dazu muss an der Kasse die per E-Mail erhaltene Reservierung vorgezeigt werden. Generell gilt: Am besten sollten Sie 15 Minuten vor Beginn Ihres Besuchs vor Ort sein.

Freitags ist der Eintritt für Residenten frei

Der Eintrittspreis, der den Besuch der Kathedrale, der Terrassen und des Museu d'Art Sacre de Mallorca (MASM) einschließt, beträgt 20 Euro, für Residenten 7 Euro. Freitags sind die Besuche für Residenten kostenlos. Die Eintrittskarten werden sowohl auf der Website als auch an den Kassen der Kathedrale verkauft, wobei die Besucherzahl auf maximal 60 Personen begrenzt ist. /bro