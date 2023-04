Das Port Adriano Mallorca Festival feiert in diesem Sommer seine elfte Ausgabe mit einem internationalen Aufgebot an Musikern: Angekündigt sind Konzerte von Earth Wind and Fire Experience by Al McKay, This is Michael, Gipsy Kings und God Save the Queen. Das Festival findet dieses Jahr an den ersten beiden Wochenenden im August statt, also am 4., 5. sowie am 11. und 12. August.

Der "Earth Wind and Fire Experience by Al McKay" gebührt am 4. August das Eröffnungskonzert. Dabei wird der Gitarrist Al McKay auf einem hohen künstlerischen Niveau den Geist der Originalbesetzung der amerikanischen Soul- und Funk-Band ("September", "Boogie Wonderland") wieder aufleben lassen. Hommagen und lebende Legenden Der (indirekte) Headliner für den zweiten Termin des Festivals ist kein Geringerer als Michael Jackson: Am Samstag, den 5. August, kommt "This is Michael", die größte Show über den legendären Künstler, nach Port Adriano. Das weltweit erfolgreiche Programm präsentiert eine Inzenierung mit Tänzern, Sängern und Musikern, die die großen Momente des King of Pop auf der Bühne feiert. Lebende Legenden folgen beim Konzert am Freitag, den 11. August: Dann werden die Gipsy Kings, die wohl besten Botschafter der "gitano"-Kultur und des Flamenco-Pop, das Publikum zum Tanzen bringen. Die 1987 von zwei südfranzösischen Familien gegründete Gruppe, die mit Hits wie "Bamboléo" und "Volare" international berühmt wurde, hat in ihrer fünfunddreißigjährigen Karriere über 20 Millionen Alben verkauft. Das könnte Sie interessieren: Kultur Frischer Sound dank der 80er: Eine Rockband von Mallorca erfindet sich neu Kultur Das Klassik-Festival Música Mallorca ist wieder da Ausstellungen Eine Ausstellung in Palma de Mallorca feiert die Stärke und den Mut von 25 Künstlerinnen Der letzte Termin des Festivals – Samstag, der 12. August – ist für "God Save The Queen" reserviert, eine weitere Würdigung einer der wichtigsten Rock-Ikonen der Musikgeschichte: Queen. Die Show gilt als die beste internationale Hommage an die legendäre britische Band. Tickets und weitere Infos gibt es auf portadriano.com.