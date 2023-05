Lange mussten Zirkus-Fans nicht warten: Nach der siebten Ausgabe des Festivals Circaire im Herbst 2022 geht es schon im Mai wieder weiter. Das „Super-Highlight“ des Festivals ist laut Veranstalter Tià Jordà „Smashed“ am Sonntag (7.5.) um 19 Uhr im Auditori.

„Diese Show von Gandini Juggling, der wohl bedeutendsten Jonglage-Kompanie der Welt, ist sensationell!“, schwärmt er. Bei dem weltweit gefeierten Programm stehen neun Künstler auf der Bühne, die mit 80 Äpfeln jonglieren – und zu einer Teeparty der besonderen Art einladen.

Partner-Akrobatik aus Deutschland und eine Zirkus-Oper

Am Freitag (5. Mai) empfiehlt Jordà zwei Aufführungen von katalanischen Kompanien: „Maña“ (Manolo Alcántara) um 18 Uhr auf der Plaça de Toros und „Desdèmona“ (Alba Sarraute & Les Ofèlies) um 20 Uhr im Auditori. „Die erste ist sehr innovativ, weil sie ohne Musik auskommt und eine Holzkonstruktion von großen Dimensionen verwendet“, so Jordà. „Die zweite ist wie eine Zirkus-Oper – ein ganz besonderes Stück über Shakespeares Othello.“

Die deutsche Produktion „Gap of 42“ (Chris – Iris) ist am Samstag (6. Mai) um 20.30 Uhr im Auditori zu sehen. Bei dieser Partnerakrobatik geht es um die 42 Zentimeter, die beide Künstler an Größe, und die 42 Kilogramm, die sie an Gewicht trennen. Eine weitere tolle und temporeiche Show ist laut Jordà „Kasumay“ von Circo Los (19 Uhr, Pont de la Vila Roja): „Sie verwenden die Optik des traditionellen Zirkus, zeigen aber zeitgenössische Nummern auf hohem Niveau“, sagt er.

Jordà berichtet, dass nächstes Jahr das neue „Festival Inacabat“ geplant sei, bei dem unfertige Programme gezeigt werden. Die „Work-in-Progress“-Aufführungen am Donnerstag (4. Mai) geben darauf schon einmal einen Vorgeschmack.

Volles Programm beim Zirkusfestival: 4.–7. Mai, an sieben verschiedenen Orten in Alcúdia und Port d’Alcúdia, ein Großteil der Shows ist kostenlos, Eintritt bei den übrigen Vorführungen: 3–10 Euro, Karten und weitere Infos: circaire.com