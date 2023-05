Um einen Private Banking Service auf dem Niveau großer internationaler Kreditinstitute anbieten zu können, braucht man ein Geschäftsmodell, das auf einer guten Solvenzquote, verantwortungsvoller Beratung, einem soliden Ruf, hoher Servicequalität und Beratungstechnologie sowie der Beschäftigung optimal ausgebildeter Fachkräfte beruht. All diese Faktoren findet man bei Banca March, der Bank mit der höchsten Solvenzquote auf dem spanischen Markt (sie schloss 2022 mit einer Kernkapitalquote CET-1 von 17,66 %), der niedrigsten NPL-Quote (1,23 % bei Abschluss des vergangenen Geschäftsjahres) sowie Liquiditätsquoten, die weit über dem Durchschnitt des Sektors liegen: LCR 284,81 % (Sektor 188,12 %) und DTL 152,9 % (Sektor 105,99 %).

In den letzten Jahren hat Banca March diese Spezialisierung im Bereich Private-Banking und Unternehmensberatung fortgesetzt – eine Entwicklung, die durch ein intensives Umgestaltungsprojekt zur Digitalisierung der Dienste begleitet wurde. „Für unser Unternehmen hat die Anpassung an die Bedürfnisse unserer Kunden Priorität, und der Ruf nach mehr digitalen Serviceangeboten wird immer lauter. Dennoch wollen wir unsere Kernkompetenz, die in den persönlichen Beziehungen zu unseren Kunden liegt, nicht verlieren. Die Nutzung digitaler Kanäle liegt bei den Wertsegmenten von Banca March (Privat, Vermögen, Unternehmen) bei 80 %. Das ist die Realität, und die Tendenz wird immer weiter in diese Richtung gehen. Daher ist es nicht nur wichtig, auf diese Entwicklung vorbereitet zu sein oder diese mitzugehen, sondern auf künftige Bedürfnisse durch entsprechende Maßnahmen frühzeitig zu reagieren. Unser Ziel war klar: Die digitale Erfahrung unserer Kunden durch ein agiles Omnichannel-Consulting zu verbessern. Dank dieser intensiven Bemühungen haben wir uns zu einem Spitzenunternehmen für digitale Beratungstechnologie entwickelt“, erklärt Teresa Capela, Director of Information Technolgy bei Banca March.

Transversales Vorgehen

Wie ist das gelungen? Eben durch transversales Vorgehen, in allen Bereichen der Beziehungen zwischen Bank und Kunden. Banca March integriert in schnellem Rhythmus neue digitale Funktionen, deren Ziel es ist, die Exzellenz der Beratungs- und Dienstleistungsqualität zu stärken. So war Banca March die erste Bank in Spanien, die ihren Kunden eine Authentifizierung durch Stimmbiometrie anbot, um Genehmigungen für Überweisungen durchzuführen, und sie hat ihren Kunden einen der umfassendsten Steuerrechner der Branche zur Verfügung gestellt. Zudem können Kunden von Banca March auf das vielseitigste Online Reporting zurückgreifen, das der Markt derzeit zu bieten hat. Dank dieses Services können sie klare, detaillierte und agile Informationen über die Entwicklung ihrer Ersparnisse und Investitionen in Echtzeit erhalten sowie über einen der leistungsstärksten Steuerrechner verfügen.

Ein Meilenstein bei dieser Umstrukturierung war die Einführung von AVANTIO im vergangenen Jahr. Mit diesem Tool gelang es Banca March, ihr Private-Banking-Modell für eine neue Generation von Kunden zu digitalisieren, die einen technologiebasierten und agileren Service suchen, um bei der Verwaltung ihrer Investitionen unabhängiger sein zu können. Banca March war die ersten Bank, die für diese Kunden ein Private-Banking-Angebot entwickelt hat. Mit diesem Modell integriert Banca March auf einzigartige und effiziente Weise Digitalisierung und individuelle Beratung und reagiert somit auf die steigende Anzahl von Kunden, insbesondere unter der jüngeren Generation, die Wert auf digitale Angebote legen, ohne auf kompetente und personalisierte Beratung verzichten zu wollen.

Fortschrittliche Suchfunktion für Wertpapiere, Fonds und Altersvorsorge

Die Anlageplattform AVANTIO verfügt über die neueste Technologie des Sektors und mehr als 30.000 Anlageinstrumente der Hauptanbieter weltweit. Zu den Hauptfunktionen gehören vor allem eine neue und fortschrittliche Suchfunktion für Wertpapiere, Fonds und Altersvorsorge, der pünktliche Zugriff auf die Marktstrategieempfehlungen von Banca March, Echtzeitinformationen zu Kursentwicklungen sowie ein Online Reporting Service, der den Kunden einen Zugriff auf klare, detaillierte und breit gefächerte Informationen im Bezug auf ihre Vermögensentwicklung ermöglicht. Darüberhinaus bietet das Tool einen Online-Broker-Service für diejenigen Kunden, die autonom und unmittelbar handlungsfähig sein wollen. So können sie bei ihrer Geldanlage die Initiative ergreifen und haben dennoch stets die Möglichkeit, auf die professionelle Beratung von Banca March zurückzugreifen.

„Mit AVANTIO digitalisiert Banca March ihr traditionelles Private-Banking-Modell mit dem Ziel, ein für die Bank bislang noch nicht so gängiges Kundenprofil anzusprechen: junge Leute die autonom sein und weniger persönlichen Kontakt mit ihrer Bank haben wollen. Der Fokus liegt auf einer neuen Generation von Kunden, die unmittelbare Dienstleistungen verlangen, im Management ihrer Geldanlage unabhängig sein möchten und die keine persönliche Betreuung wünschen“, so Capella.

Um die Einführung der Anlageplattform voranzutreiben, hat Banca March ein spezifisches Angebot für Neukunden, Sparer und Anleger mit digitalem Profil entwickelt. Dabei erfolgt der Zugang zu 100 % online über ein digitales Konto mit zahlreichen Vorteilen als Anreiz,um dann in den Genuss der exklusiven Bedingungen des Online Brokers sowie der Anlage- und Sparangebote zu kommen. Im Jahr 2022 wuchs die Nutzung der Anlageplattform um fast 40%.

Digitalisierungskampagne

Darüber hinaus engagiert sich die Bank bei Digitalisierungskampagnen für die Kunden, damit diese alle Remote Services in Anspruch nehmen können, sowohl über Telefon- als auch über Online-Banking und Apps, wobei hier die Nutzung um mehr als 20 % zunahm.

Welche Vorteile bietet AVANTIO und warum ist sie die fortschrittlichste Plattform? Die Kunden haben über ihr Mobiltelefon nicht nur Zugriff auf ein exklusives Angebot an Fonds und Wertpapieren, sondern auch Zugang zu den fachlichen Einschätzungen der Experten von Banca March, sodass sie ihre eigenen Anlageentscheidungen auf dieser fundierten Informationsgrundlage treffen können. Durch diesen Online Broker können Kunden von Banca March, die bei ihrer Geldanlage gerne unabhängig und unmittelbar vorgehen wollen, ihre eigenen Entscheidungen treffen, stets begleitet von der fachkundigen Beratung durch die Experten der Bank.

Zu den Funktionen, die AVANTIO zu einer der fortschrittlichsten Plattformen der Branche macht, gehören unter anderem Folgende: einfache Online-Anmeldung durch Videoidentifizierung; Zugang zu Fonds und ETFs, die durch Experten von Banca March ausgewählt wurden; eine erweiterte Suchmaschine für Wertpapiere, Fonds und ETFs, um auf einfache Art und Weise einen Zugang zum Universum von mehr als 30.000 in die Plattform integrierte Instrumente zu erhalten; rechtzeitiger Zugriff auf die Marktstrategieempfehlungen von Banca March; kostenlose Information in Echtzeit über die Börsenkurse in Spanien und den USA; Online Reporting Service, der rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche klare, detaillierte und agile Informationen über Rentabilität, Gewinne, Entwicklung, Zusammensetzung, Bewegungen oder Kosten des Portfolios liefert; und die Möglichkeit, sich die Unterstützung einer Remote Beratung zu allen Anlagefragen zu erhalten.