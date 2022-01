Die Corona-Neuinfektionen auf Mallorca liegen seit Wochen im vierstelligen Bereich, die öffentlichen Gesundheitsbehörden kommen mit dem Testen nicht mehr hinterher. Seit Dienstag (25.1.) gibt es nun die Möglichkeit, sich in ausgewählten Apotheken auf der Insel per Antigen-Schnelltest auf eine Corona-Infektion testen zu lassen.

Die Tests finden unter Aufsicht der Apothekerin oder des Apothekers statt und sind auch Grundlage für eine Krankschreibung beim Arbeitgeber. Zunächst gilt die entsprechende Vereinbarung zwischen Apotheker-Kammer und dem balearischen Gesundheitsministerium für drei Monate.

So ist der Ablauf

Wer corona-kompatible Symptome verspürt, kann in der nächsten Apotheke einen Termin für einen Antigentest unter Aufsicht ausmachen, sofern diese bereits bei dem Programm des balearischen Gesundheitsministeriums dabei ist. Bislang haben sich rund 170 Apotheken auf den Balearen bereit erklärt, mitzumachen. Am ersten Tag waren allerdings erst etwa 50 Geschäfte am Start. Eine Liste mit den bisherigen Teilnehmern gibt es hier.

Der Apotheker oder die Apothekerin sollte den möglichen Infizierten in einen abgetrennten Raum führen, wo der Selbsttest unter Aufsicht durchgeführt wird. Unabhängig vom Ergebnis kommuniziert der Apotheker oder die Apothekerin das Resultat des Tests an die Gesundheitsbehörden.

Die Möglichkeit der Selbsttests unter Aufsicht ist für Menschen gedacht, die nicht wissen, wie man einen Selbsttest vornimmt oder auch solche, die den Test gerne im Beisein von geschultem Personal machen. Darüber hinaus gilt ein positiver Test unter Aufsicht auch als Basis für eine Krankschreibung beim Arbeitgeber.

Diese Krankschreibung kann jeder und jede Infizierte von daheim aus über das dafür vorgesehene Online-Portal selbst einreichen. Es ist aber auch möglich, direkt in der Apotheke um Hilfe bei diesem Schritt zu fragen.

Bezahlt werden muss nur der Preis des Antigentests in der Apotheke, der auf den Balearen mit 2,94 Euro gedeckelt ist. /jk