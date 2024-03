„Bei der Radiofrequenzablation von Myomen in der Gebärmutter kommt es zu einer schnelleren Heilung und zu keinerlei Risiken bei künftigen Schwangerschaften“

Was ist ein Uterusmyom?

Uterusmyome sind gutartige Tumore in der Gebärmutter, die bei 70 Prozent der Frauen über 50 Jahren vorkommen. Allerdings benötigen nur 30 Prozent davon eine Behandlung, weil Probleme auftreten, die je nach Größe und Lage schwerwiegendere Folgen haben können. Die häufigsten Symptome bei Myomen im Uterus oder an der Gebärmutterwand sind starke Monatsblutungen, die behandelt werden müssen, denn schlimmstenfalls benötigen die Patientinnen Transfusionen oder im Notfall eine Hysterektomie. Am lästigsten bei starken Regelblutungen ist aber die Einschränkung der Lebensqualität im Hinblick auf das Sozial- und Arbeitsleben, aber auch bei der Ausübung von Sport. Zudem treten oftmals starke Schmerzen auf. Myome können in manchen Fällen auch zu Unfruchtbarkeit führen und eine Schwangerschaft erschweren. Myome außerhalb der Gebärmutter verursachen weniger bzw. andere Symptome: Erreichen sie eine gewisse Größe, nehmen sie den Platz anderer Organe ein, wie beispielsweise der Blase, was zu stärkerem Harndrang führt.

Wie funktioniert die Radiofrequenzablation von Uterusmyomen?

Die Radiofrequenz ist eine Form der elektromagnetischen Energie, die durch Hochfrequenz-Strom erzeugt wird. Wenn diese Energie mit dem Gewebe in Kontakt kommt, entsteht Hitze, wobei das Myom durch thermische Koagulation abstirbt. Das abgestorbene Gewebe wird resorbiert, gesundes Gewebe tritt an seine Stelle. So wird das Myom verkleinert oder beseitigt, ohne dass Narbengewebe entsteht. Der Eingriff muss in einem OP-Saal mit Anästhesie durchgeführt werden, wobei die Patientin sich nach Absprache mit den Anästhesisten zwischen Periduralanästhesie oder Vollnarkose entscheiden kann. Der Zugang erfolgt über die Scheide unter ständiger Ultraschallkontrolle.

Der Eingriff muss in einem OP-Saal mit Anästhesie durchgeführt werden, wobei die Patientin sich nach Absprache mit den Anästhesisten zwischen Periduralanästhesie oder Vollnarkose entscheiden kann. / Juaneda

Weniger invasiv

Welchen Fortschritt bedeutet dieses Verfahren, das nun bei Juaneda Hospitales angeboten wird?

Der große Unterschied besteht darin, dass die Radiofrequenzanwendung transvaginal stattfindet. Seit 2005 erfolgte dies über eine Laparoskopie (also mit einer Zugangswunde, auch wenn diese sehr klein ist) oder über Hysteroskopie (also über einen Eingriff in die Gebärmutter). Das neue Verfahren ist deutlich weniger invasiv

Können alle Myome mit diesem Verfahren behandelt werden?

Technisch gesehen ja, aber es ist nicht in allen Fällen der richtige Weg. Es gibt Myome, bei denen dieses Verfahren nicht angezeigt ist. Es muss immer individuell für jede Patientin geprüft werden, welche Behandlung die effektivste und am wenigsten invasive und ist und wo die wenigsten Komplikationen auftreten.

Wie verläuft die Genesung bei der Anwendung dieser Technik?

Sehr schnell. Die Patientin wird für einen größeren ambulanten Eingriff vorbereitet und in die Klinik Juaneda Miramar eingewiesen. Die Operation dauert 15 bis 30 Minuten. Nach zwei bis vier Stunden wird die Patientin wieder entlassen und kann nach Hause gehen.

Dr. Ana Tejedor ist Fachärztin für Geburtshilfe und Gynäkologie in der Praxis Ferret im Krankenhaus Juaneda Miramar. / Juaneda

Die Vorteile

Welche Vorteile hat dieses Verfahren gegenüber anderen?

Durch diese Art des Eingriffs kann bei 80 % der Fälle eine Myomektomie vermieden werden. Das betrifft Patientinnen mit Myomen bis zu einer Größe von 5 cm. Bei einer Hysterektomie wird die Gebärmutter entfernt. Bei einem solchen komplizierteren Eingriff dauert die Regenerationsphase 3 Wochen, erst dann darf die Patientin wieder arbeiten. Die Myomektomie ist der Eingriff der Wahl, wenn die Patientin ihre Gebärmutter behalten und/oder Kinder bekommen möchte. Bei 10 % der Fälle kommt es im Zuge des Eingriffs zu Komplikationen, die auch eine Hysterektomie erfordern können, sodass die Patientin nicht mehr ihrem Kinderwunsch nachkommen kann. Allerdings ist das sehr selten. Die Spätfolgen des Eingriffs können chronische Unterleibsschmerzen sein und/oder eine Darmverengung oder ein Darmverschluss. Auch können Folgeeingriffe aufgrund der Verwachsungen im Bauchraum erschwert werden. Patientinnen mit Myomektomie haben ein größeres Risiko einer Kaiserschnittgeburt oder Uterusruptur sowie einer Veränderung der Plazentahaftung, es kann zu Wachstumsproblemen und Frühgeburten bzw. zu einem frühzeitigen Blasensprung kommen. Im Vergleich dazu hinterlässt das Radiofrequenzverfahren keine Narben in der Gebärmutter oder im Bauchraum und hat keine Auswirkungen auf die Schwangerschaft.

Was muss eine Patientin tun, wenn sie dieses Verfahren in Anspruch nehmen möchte?

Wenn bei einer Patientin Myome festgestellt wurden und sie wissen möchte, ob das Radiofrequenzverfahren bei ihr anwendbar ist, kann sie mit der Klinik Juaneda Miramar Kontakt aufnehmen und einen Termin in der Praxis Ferret vereinbaren. Dort wird sie untersucht und ein individueller Behandlungsplan erstellt.

Weitere Informationen: www.juaneda.es