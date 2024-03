Kommando zurück: Der Irish Pub Hogan's, eine der bekanntesten Kneipen auf Mallorca, steht doch nicht zum Verkauf. Die Immobilienfirma Engel & Völkers hatte die Bar am Mittwochmorgen (6.3.) auf ihrer Website für knapp 4 Millionen Euro inseriert. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte der MZ gegenüber den Fehler. Das entsprechende Inserat nahm Engel & Völkers mittlerweile wieder von der Seite.

"Diese etablierte Einrichtung bietet nicht nur eine großartige Gelegenheit, ein erfolgreiches Geschäft fortzuführen, sondern auch Raum für kreative Ideen und Innovationen, um das Potenzial weiter auszuschöpfen. Sie erwerben hier die Immobilie und auf Wunsch auch die Aktivität, der genannte Preis beinhaltet beides", hieß es im Inserat der Immobilienfirma. "Dies ist zweifellos eine der besten Lagen für Gastronomie in ganz Palma."

Urlauberhotspot direkt am Anfang der Partymeile

Das Hogan's verfügt über 471 Quadratmeter Ladenfläche und befindet sich im Carrer de Monsenyor Palmer vom Zentrum aus gesehen direkt am Anfang des Paseo Marítimo. Durch die Nähe zum "Shamrock" und "Three Lions" ist die Ecke besonders bei britischen Urlaubern beliebt. Das Hogan's wurde 1996 von zwei gleichnamigen irischen Brüdern eröffnet. Heutzutage ist es neben der Live-Konzerte kleinerer Bands für die Hamburger und die Sportübertragungen bekannt. Es ist eine der wenigen Kneipen in Palma, die internationalen Fußball zeigt. Wobei es neben Weltmeisterschaften vorallem bei Rugby-Spielen so richtig voll wird.

Paseo Marítimo wird derzeit renoviert

Die Meerespromenade in Palma ist als Ausgehmeile bekannt. Anders als im Zentrum, wo die meisten Bars gegen Mitternacht Sperrstunde haben, wird hier bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Es reiht sich eine Discothek an die nächste. In den meisten Lokalen wird er bei Spaniern beliebte Reggeaton aufgelegt. Derzeit ist der Paseo Marítimo eine Großbaustelle. Die frühere Autobahn soll nach und nach in eine Flaniermeile für Fußgänger umgewandelt werden.