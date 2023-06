In neutralen Farben, aus leichten Materialen: Die Besitzer der Lokale am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca wissen jetzt, wie sie ihre Terrassen an der Meerespromenade in Zukunft gestalten dürfen. Bis Sommer 2024 soll die Flaniermeile komplett umgebaut werden. Dabei bekommen Fußgänger mehr Platz, es werden Bäume gepflanzt und auch die Lokale können sich mit ihren Tischen breiter verteilen.

Die Hafenbehörde APB hat nun den Gastronomen mitgeteilt, dass es für die Tische und Stühle genaue Vorgaben gibt. Ziel ist es, dass die gesamte Promenade aufeinander abgestimmt ist. Wichtig sei dabei, dass die Farben neutral und hell sind. Desweiteren soll das Mobiliar aus einem leichten Material sein, das einfach abzubauen ist. Um eine gemeinsame Ästhetik zu kreieren, sollen die Gastronomen ihre Tische außerdem in Dreier-Gruppen aufstellen. Arbeiten an Fassaden und Flächen beginnen im Oktober Solange sie die angegebenen Punkte einhalten, dürfen die Besitzer der Lokale sich selbst ihr Mobiliar zusammenstellen. Die Hafenbehörde besorgt nur die Ständer für die Sonnenschirme, damit diese einheitlich sind. Ab Oktober 2023 sollen schon die Fassaden der Gebäude und die Flächen vor den Lokalen angepasst werden. Die Hafenbehörde versucht bei dem genauen Zeitpunkt allerdings auf die Wünsche der Unternehmer einzugehen. Der Konzertsaal Auditorium beispielsweise will so bald wie möglich mit den Umbauarbeiten beginnen, andere Unternehmer wollen das Ende der Tourismus-Saison abwarten.