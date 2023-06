Schon mal vormerken: Am 8. Juni ist wieder Art Palma Summer auf Mallorca

Hoffen wir, dass das Wetter sich endlich ebenso auf den Sommer einstimmt wie die Kunstszene von Mallorca: Am 8. Juni findet von 18 bis 21 Uhr die neue Ausgabe des Art Palma Summer statt. Die Galeria Maior in Pollença zieht erst etwas später nach und wird ihre neue Ausstellung mit Werken von Susana Solano am 18. Juni eröffnen.