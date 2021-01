So warm war es noch nie im Januar in Lluc

Einen Wärmerekord für den Monat Januar hat Mallorca am Donnerstag (28.1.) gebrochen. In der Berggemeinde Lluc wurden an dem Tag 23 Grad gemessen. So warm war es an einem Januartag noch nie in dem Tramuntana-Ort, wie das spanische Wetteramt Aemet twitterte.





#Récord de temperatura máxima del mes de enero.

Se ha batido hoy en LLuc, con 23.0 ºC. ???



Es probable que entre hoy y mañana caiga alguno más en #Baleares.

Am Freitag (29.1.) sollen die Werte ebenso warm oderliegen. An einigen Inselorten kann die Temperatur auf bis zu 26 Grad steigen. /tg