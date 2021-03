Diese Regeln gelten in den Hotels auf Mallorca über Ostern

Angesichts der wachsenden Nachfrage für Oster-Urlaube auf Mallorca hat die Balearen-Regierung in Palma de Mallorca daran erinnert, dass für Urlauber in Hotels "dieselben Regeln gelten" wie für Einheimische. Da sich in privaten Räumen über die Osterzeit auf Mallorca nur Menschen treffen dürfen, die ohnehin in einem Haushalt leben, dürften auch in Hotels nur Menschen zusammen wohnen, die zusammen leben. Offen blieb allerdings die Frage, inwieweit und in welcher Form diese Regeln kontrolliert werden können.

Regierungssprecher Iago Negueruela sah sich bei einer Pressekonferenz am Montag (15.3.) mehrfach derselben Frage ausgesetzt: Sind die Hoteliers verpflichtet, zu kontrollieren, ob die zusammen einquartierten Gäste auch in der Heimat zusammen wohnen? Negueruela antwortete ausweichend und appellierte an "das Verantwortungsbewusstsein" aller Beteiligten. "Alle Beteiligten sind verantwortungsbewusst und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie sich [an die Regeln] halten werden. Statt im Vorfeld zu urteilen, was alles passieren könnte, möchte ich um Zusammenarbeit bitten, um ein erneutes Ansteigen der Fallzahlen zu verhindern", erklärte Negueruela. Es sei offensichtlich, dass niemand ein Interesse an einer vierten Welle habe.

Der Sprecher machte auch klar, dass die Priorität nicht darin liege, eine möglichst erfolgreiche Ostersaison zu haben. Vielmehr werde man alles unternehmen, um im Hinblick auf den Sommer als möglichst sichere Urlaubsdestination dazustehen. Das schütze Leben und Jobs. Man werde dafür sorgen, "dass alle Urlauber diese Regeln kennen". Und er fügte hinzu: "Wir haben mit den Reiseveranstaltern und den Hotelverbänden gesprochen, die alle dieses Ziel teilen und deshalb werden die für die Osterwoche geltenden Regeln eingehalten", stellte der Regierungssprecher klar.

Aufgrund der zur Zeit sehr niedrigen Ansteckungszahlen hatte das Robert-Koch-Institut die balearischen Inseln von der Liste der Risikoländer gestrichen. Damit entfallen bei der Wiedereinreise nach Deutschland PCR-Test und Quarantäne-Pflicht. Da die Fallzahlen in großen Teilen Deutschlands wesentlich höher liegen und Deutschland für Spanien nach wie vor als Risikogebiet gilt, müssen auf Mallorca ankommende deutsche Urlauber allerdings einen vor der Abreise absolvierten negativen PCR-Test vorweisen. Die Flughafengesellschaft Aena teilte mit, dass die Kontrollen an den wachsenden Flugverkehr angepasst würden.

Da sich die spanischen Regionen über die Osterzeit auf eine weitgehendes Reiseverbot geeinigt hatten, entsteht für viele nun der Widerspruch, dass Deutsche nach Mallorca kommen dürfen, die Festlandspanier allerdings nicht. Entsprechend hoch ist der Druck auf die Balearen-Regierung, Antworten auf die Fragen zu finden, wie man dafür sorgen will, dass die strengen Regeln über Ostern auch für die Besucher gelten. Vom 26. März bis 11. April gilt in Spanien ein allgemeines Besuchsverbot: In privaten Innenräumen dürfen nur Menschen zusammenkommen, die ohnehin zusammen wohnen. Entsprechend dürfen sich auch in Hotelzimmern nur Menschen aus demselben Haushalt aufhalten.

Sperrstunde: Das gilt für die Hotel-Gastronomie

Auf Mallorca gilt zudem eine sehr frühe Sperrstunde. Restaurants, Bars und Cafés müssen um 17 Uhr schließen. Bis 22 Uhr dürfen sie dann nur noch Essen zum Mitnehmen verkaufen oder ausliefern. Hotelgäste sind von dieser Regelung nur zum Teil betroffen, da Hotels und andere Unterkünfte ihre Gäste weiterhin bewirten dürfen. In Hotels bleiben die Restaurants und Cafés also geöffnet, allerdings nur für die Hausgäste. /tg

