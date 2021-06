Polizei löst erneut Massenpartys an der Playa de Palma auf

Die dritte Nacht in Folge ist es an der Playa de Palma zu großen Menschenansammlungen und Trinkgelagen gekommen. Ein Großaufgebot der Polizei schritt in der Nacht von Samstag auf Sonntag (6.6.) ein.

Trotz Regenwetter kamen an der Strandpromenade und in der sogenannten Schinkenstraße, dem Epizentrum der deutschen Partyhochburg, zahlreiche Feiernde zusammen. Die mallorquinische Zeitung "Última Hora" schreibt von bis zu 10.000 Personen. Wieder scherte sich kaum jemand um die Maskenpflicht und das Verbot, auf offener Straße Alkohol zu konsumieren.

Die Ortspolizei bekam diesmal Unterstützung von der Nationalpolizei. Der Einsatz startete laut einer Pressemitteilung um 23.30 Uhr. Wie in der Nacht zuvor bekamen die Beamten die Menschenmenge kaum unter Kontrolle.

In einem Video der Polizei ist zu sehen, wie die Beamten die Schinkenstraße entlanggehen und die Partygäste verscheuchen. Erst gegen 1.30 Uhr endete die Party allmählich. "Die Anwesenheit der Policía Nacional bietet Anlass zur Sorge", kommentierte ein deutscher Anwohner den Polizeieinsatz. Sie zeige, dass die Behörden langsam dazu übergehen, härter durchzugreifen.

Direkt auf die Polizisten folgte ein Reinigungstrupp von Palmas Stadtwerken Emaya, die großräumig die Straßen desinfizierten. Wie die Polizei mitteilte, kam es in Palma zudem zu größeren Trinkgelagen im Sa Feixina-Park, im Sa Riera-Park, auf der Plaça de las Columnas und im Gewerbegebiet Son Castelló.

Viele Urlauber hatten den Brückentag durch Fronleichnam am Donnerstag (3.6.) für ein verlängertes Wochenende und eine Mallorca-Reise genutzt. Die monatelang auf den Balearen geltende Ausgangssperre war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgehoben worden. Bereits in den vergangenen beiden Nächten war ausgiebig gefeiert worden. /rp