Während ich durch die Nase einatme, wie es die Lehre der transzendentalen Meditation vorschreibt, gehen mir längst vergangene Szenen aus meinem Leben durch den Kopf. Denn dort in meinem Kopf befindet sich mein Verstand, dort steht der Projektor, dort hängt die Leinwand. Meine Augen sind geschlossen, ich sitze ruhig da, während ich ein- und ausatme und Zeuge einer Abfolge von Bildern werde, die hier ganz ohne mein Zutun auftauchen.

Mich beeindruckt die Detailgenauigkeit der Bilder. Im Moment stehe ich neben einem Papppferd mit Rädern an den Beinen. Die Heiligen Drei Könige brachten es mir, als ich sechs Jahre alt war. Ich sehe das Pferd und mich als zwei reale Objekte, an die ich sogar heranzoomen kann, um sie aus der Nähe zu betrachten. Wenn ich jedoch zu nahe herangehe, wird das Bild unscharf, so wie es bei Computern passiert, wenn man ein Bild zu stark vergrößert.

Wer gab den Befehl, dieses Foto zu projizieren?

Habe ich einen Computer in meinem Schädel? Vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich derjenige bin, der ihn bedient, denn als Nächstes erscheint aus dem Nichts meine Mutter im Sarg. Wer gab den Befehl, dieses Foto zu projizieren? Wenn ich es nicht war, und ich behaupte mal, dass ich es nicht war, muss es jemand gewesen sein, der ebenfalls in meinem Gehirn sitzt, mit dem ich aber nicht in Beziehung stehe. Das heißt, dass ich keinerlei Kontakt zu demjenigen habe, der zuständig ist. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt für uns beide, ich bekomme die Strafzettel, ich leide an Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit, aber ich habe nichts zu sagen.

Ich bin versucht, die Meditation zu beenden, fahre aber mit geschlossenen Augen fort, atme durch die Nase ein und aus, wie es in den Büchern empfohlen wird, und frage mich, in wessen Händen ich bin, was dasselbe ist wie die Frage, in wessen Händen wir sind. Wer steuert das Schiff?