Ab Sonntag (1.1.) müssen Autofahrer in Spanien wieder den vollen Preis beim Tanken bezahlen. Der Rabatt in Höhe von 20 Cent pro Liter Benzin fällt im neuen Jahr weg. Die großen Mineralölkonzerne wollen jedoch mit eigenen Rabattaktionen dem Preisanstieg entgegenwirken. Dennoch dürften die No-Name-Anbieter auf Mallorca günstiger bleiben.

Branchenriese Repsol hat zuerst angekündigt, einen Rabatt in Höhe von 10 Cent pro Liter beizubehalten. Den gibt es aber nicht für alle Kunden, sondern nur für diejenigen, die mit der firmeneigenen App Waylet bezahlen.

Ähnlich geht die Konkurrenz vor. Cepsa hat nun nachgezogen und gewährt ebenfalls den Stammkunden 10 Cent Rabatt. Diese müssen jedoch Mitglied des Bonusprogramms sein und sich ausweisen. Wer das teurere Premium-Benzin "Óptima" der Tankstelle kauft, bekommt 12 Cent Nachlass pro Liter.

Wer bei der Kette Galp mit der App "Mundo Galp" bezahlt, bekommt auch 10 Cent Rabatt pro Liter. Zudem soll an die Kunden noch ein Gutschein verteilt werden, der bei einer Tankfüllung weitere 25 Cent pro Liter Nachlass gewährt.

Die Rabattaktionen sind vorerst bis Ende März geplant.

Shell und Disa bieten jeweils nur Rabatt auf ihre Premiumbenzinmarken in Höhe von 5 oder 10 Cent pro Liter je nach Benzintyp an. Die internationale Kette BP ist bislang der einzige Tankstellenbetreiber, der in diesem Rabattkrieg noch nicht eingestiegen ist.

Die günstigste Tankstelle auf Mallorca

So verlockend es auch klingt, sich eine App zum günstigen Bezahlen herunterzuladen, sollten Autofahrer auf Mallorca dennoch vorher die Preise checken. Denn nach wie vor gilt, dass die Tankstellen außerhalb der Stadt- und Ortszentren günstiger sind. Am Freitag (30.12.) kostet der Liter 95er-Benzin (Super) bei Repsol beispielsweise zwischen 1,64 und 1,70 Euro. Selbst mit zehn Cent Rabatt ist das teurer als der Liter bei der No-Name-Tanke Autonetoil neben dem Ikea in Palma, wo das Benzin derzeit 1,50 Euro kostet.