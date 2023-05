Wie viel ein Taxifahrer auf Mallorca am Tag verdient

Ein Festgehalt haben die meisten Taxifahrer auf Mallorca nicht, da sie selbständig sind. Die Frage nach dem Gehalt lässt sich daher nicht pauschal beantworten, da es von den persönlichen Ausgaben, den Arbeitsstunden und auch vom Glück abhängt, eine lukrative Fahrt zu erwischen. Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" hat bei Biel Moragues, Chef von Mallorcas Taxiverband, auf den Gehaltszettel geschaut.

Taxifahrer verdienen bis zu 500 Euro pro Tag am Flughafen Mallorca

Gerüchte besagen, dass ein Taxifahrer, der den Flughafen Mallorca bedient, bis zu 500 Euro am Tag einnehmen kann. "Das kann in Einzelfällen stimmen", so Moragues. "Aber bedenken Sie eine Sache: Dafür arbeitet der Taxifahrer sicher 14 Stunden und der Verdienst ist brutto. Bis zu 100 Euro zahlen wir an Ausgaben alleine für den Unterhalt des Autos und das Abbezahlen des Kredits, den wir für die Lizenz aufnehmen mussten." Letztere kostet bis zu 210.000 Euro auf Mallorca.

Er selbst arbeite im Sommer zwischen achteinhalb und neun Stunden. Seine Fixkosten betragen 70 Euro. "Bis zu 200 Euro nehme ich ein, wovon mir dann 130 Euro bleiben." Das Taxigewerbe ist gewissermaßen auch ein Saisonjob. "Der Winter ist hart. An manchen Tagen kommen nicht einmal 100 Euro in die Kasse. Und die Fixkosten in Höhe von 70 Euro bleiben. Das reicht für den Lebensunterhalt nicht aus", sagt Moragues. "Da ist es klar, dass wir den Sommer nutzen müssen, um uns ein Polster für den Winter anzusparen."

Die Taxifahrer haben zudem mit den gestiegenen Benzinpreisen und der Insellage zu kämpfen. Auf Mallorca sind Neuwagen oder Ersatzteile teurer als auf dem Festland. "Unsere Branche war vor zehn Jahren deutlich lukrativer", so der Taxi-Chef.

Fahrten im Zentrum von Palma sind vorgeschrieben

Logischerweise haben es die meisten Taxifahrer auf den Flughafen abgesehen, wo sie einen Zuschlag auf den normalen Preis aufschlagen dürfen und die Chancen gut stehen, eine Überland-Fahrt ans andere Ende der Insel zu erhaschen. Am Freitag (5.5.) warteten 70 Taxis an der Haltestelle vor dem Flughafengebäude. Weitere 200 haben sich in der Warteschlange auf einem Parkplatz nebenan eingefunden und warteten darauf, an die Haltestelle nachrücken zu dürfen. 1.246 Taxis gibt es in Palma. In der Hochsaison sind es bis zu 400, die den Flughafen bedienen.

Dabei ist es den Taxifahrern vorgeschrieben, an mindestens drei Tagen pro Monat das Zentrum Palmas abzufahren. "Im August und September sind es sechs Tage. Die Anzahl wurde dieses Jahr heruntergesetzt. Früher waren es bis zu zwölf Tage", sagt Moragues. Wobei es hier genügend schwarze Schafe gibt, die sich nicht an die Vorgaben halten. "Niemand kontrolliert die Taxifahrer."

Darum ist die Innenstadt unbeliebt

Die Innenstadt ist unbeliebt, da die Fahrten meist über kurze Strecken sind, wegen Bauarbeiten und Staus sich aber in die Länge ziehen. Besonders die Arbeiten am Paseo Marítimo würden den Verkehrsfluss verhindern. "Vom Hafen bis ins Zentrum brauchen wir mittlerweile 40 Minuten", sagt Moragues. Ein Grund für die Taxifahrer, das Zentrum zu meiden, ist auch der im Vergleich zu anderen spanischen Städten günstige Tarif innerorts in Palma.

Ein Taximangel wie im Vorjahr sei diesen Sommer nicht zu erwarten. "Vergangenes Jahr haben 60.000 Mietwagen gefehlt. Dieses Jahr wird es höchstens punktuell zu Problemen kommen", sagt Moragues. "Viele Leute rufen über die Zentrale ein Taxi, wo jedoch nur 200 Taxis eingeschrieben sind. Daher scheint es den Fahrgästen dann manchmal so, dass kein Taxi verfügbar ist, obwohl das nicht der Fall ist." Dem Taxi-Chef schwebt eine App vor, in der alle Taxifahrer eingeschrieben sind. Mit dieser würden sich auch die Pflichttage im Zentrum kontrollieren lassen. "Auf Menorca und Ibiza gibt es die schon." /rp