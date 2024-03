Chaos an der Zufahrt zum Flughafen Mallorca: Palma denkt über Verkehrskameras als Lösung nach

Wer mit dem Auto zum Flughafen Mallorca fährt, kennt es bereits: An der Einfahrt zu den Parkplätzen der Ankunftszone stehen die Wagen Schlange, da sie beim Warten auf die ankommenden Passagiere keine Gebühren zahlen wollen. Eine Barriere brachte im vergangenen Jahr keine Besserung - im Gegenteil. Wie die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora" am Dienstag (12.3.) berichtet und das Rathaus Palma der MZ bestätigt, wird nun über Verkehrskameras nachgedacht, die automatisch die Parksünder mit einem Knöllchen abstrafen sollen.

Was ist das Problem?

Der Flughafen Mallorca bietet Autofahrern in der Ankunftszone einen Express-Parkplatz an, der die ersten 15 Minuten kostenlos ist. Mit der ersten Minute Zeitüberschreitung wird eine Gebühr fällig. In der Abflugzone beträgt die freie Zeit sogar nur zehn Minuten.

Das exakte Timen der Einfahrtzeit durch die Schranke ist eine Kunst für sich. Den ankommenden Passagier will man nicht warten lassen. Der wiederum muss den Koffer holen und die langen Gänge passieren. Dann muss man sich in dem unübersichtlichen Getümmel noch finden, Koffer einpacken und sich in die Schlange an der Ausfahrt einreihen. Da können 15 Minuten knapp werden. Viele Abholer warten daher vor der Schranke auf den Daumen nach oben der Ankömmlinge.

Barriere verschlimmerte das Problem

Da das mitunter gefährlich werden kann, da Autos in der Warteschlange immer wieder ausscheren und der normale Verkehr weiterfließt, sollte mit einer Barriere die Fahrbahnspur weggenommen werden, wo die Autos unerlaubt parken. Das hatte aber nur zur Folge, dass die Einfahrtschneise noch enger geworden ist und die Wartenden einfach neben der Barriere parken. Hin und wieder bemüht sich ein Wachmann des Flughafens, die parkenden Autos zu verscheuchen. Das ist aber keine Dauerlösung.

Die Autos warten nun neben der Absperrung am Expressparkplatz auf dem Flughafen Mallorca. / Enrique Calvo

Die Ortspolizei versammelt sich nun mit dem Rathaus und dem Flughafenbetreiber Aena, um über Lösungen zu grübeln. Eine Möglichkeit wären Verkehrskameras ähnlich der, die es an der Zufahrt zu den ACIRE-Zonen gibt. Die können das Nummernschild lesen und so wäre eine zügige Ausstellung der Knöllchen möglich. Noch ist aber nicht beschlossen, ob die Kameras kommen und wie hoch mögliche Bußgelder wären.