Endlich ist es etwas kühler auf Mallorca. Seit Sonntagabend klingt die Hitzewelle ab. Dabei kam es jedoch in der Nacht von Sonntag auf Montag (16.8.) noch einmal zu einem außerordentlich heftigen Ausschlag der Temperaturen nach oben. Gegen 1 Uhr in der Nacht maßen die Thermometer in dem beschaulichen Banyalbufar an der Nordwestküste plötzlich 38,3 Grad.

War da etwa die Messstation kaputt? "Nein", versichert ein Sprecher des spanischen Wetterdienstes Aemet, "das lag an einem Föhn-Effekt." Die warmen Luftmassen, die aus Afrika nach Mallorca strömen, hielten sich meist in einer Höhe von 1.000 Metern auf. Gegen 22.30 Uhr habe auf der Insel plötzlich der Wind auf Süd gedreht. Die Luftmassen seien dabei über die Tramuntana-Berge geweht worden.

Da Banyalbufar an der Nordwestseite des Gebirges liegt, seien warme Fallwinde entstanden. "Gegen 22 Uhr lag die Temperatur noch bei 28 Grad. Bis 1.10 Uhr stieg sie auf jene 38 Grad", so der Sprecher. Danach sei der Wind erneut gedreht. Die Temperaturen sanken wieder auf 31 Grad und später auch unter die 30-Grad-Marke. Ähnliche Föhn-Effekte würde es auch öfter im Sóller-Tal geben, wenngleich nicht in dieser Größenordnung.

Banyalbufar war denn auch der Ort auf Mallorca, der in dieser Nacht im Inselvergleich die wärmsten Temperaturen verzeichnete. Und zwar mit weitem Abstand: Auf dem zweiten Platz folgte die Wetterstation in Portopí in Palma de Mallorca mit nur 27 Grad .

Bei der Hitzewelle waren am Samstag im Inselinnern tagsüber (14.8.) Höchstwerte von 41 Grad erreicht worden. Damit zieht dieses Jahr in den Statistiken des Wetterdienstes in Sachen Höchstwerte im August mit 1994 gleich.

Wie es jetzt weitergeht

Die große Hitze sei nun erst einmal vorbei, meint Bernat Amengual, Sprecher von Aemet Baleares gegenüber dem "Diario de Mallorca". "Die Temperaturen sinken nun schrittweise. Statistisch gesehen müsste es die letzte Hitzewelle dieses Jahres gewesen sein, oder zumindest die letzte derart heiße."

Dass letztere Einschränkung durchaus Sinn ergibt, zeigt ein Blick auf die Aemet-Prognose. In den kommenden Tagen zeigt sich das Inselwetter mit Werten um die 30-Grad-Marke zwar konstant, gen Wochenende steigen die Werte aber wieder an.

Aemet prognostiziert derzeit - Vorhersagen über einen Zeitraum von mehr als drei Tagen gelten als unzuverlässig - 38 Grad in Inca am Sonntag (22.8.). In Palma de Mallorca sollen es am Montag danach 36 Grad werden. Größere Regenschauer sind in den kommenden Tagen unwahrscheinlich.

Das kühlere Wetter sorgt nicht nur dafür, dass man nachts endlich etwas besser schlafen kann, sondern lässt auch das Waldbrandrisiko sinken. In der Inselmitte gilt derzeit teilweise sogar nur die niedrigste Warnstufe: