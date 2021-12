Das Interesse ausländischer Investoren am Multikulti-Vierte Pere Garau in Palma de Mallorca steigt. "Ich kaufe Immobilien in dieser Gegend. Zustand nicht wichtig", ist auf zahlreichen Aushängen im Stadtteil zu sehen, die in den vergangenen Wochen aufgetaucht sind. Angefügt sind die Kontaktdaten, an die sich interessierte Eigentümer wenden können.

