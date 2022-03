Da war der Winter auf Mallorca aber deutlich sonniger und angenehmer. Der Frühling zeigt sich grau, regnerisch und kühl. Wer auf besseres Wetter hofft, wird enttäuscht. In den kommenden Tagen wird es auf der Insel erstmal noch ungemütlicher.

Der bewölkte Dienstag (29.3.) gehört derzeit schon zu den schöneren Tagen auf Mallorca. Nach ein paar Regentropfen am Vormittag soll am Nachmittag immerhin mal die Sonne durch die Wolkendecke durchblitzen. Da weiterhin Saharastaub in der Luft umherschwirrt, dürfte es diesig bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher Richtung.

Die Temperaturen sind ein Lichtblick, denn sie knacken auf weiten Teilen der Insel die 20-Grad-Marke. Die Höchstwerte liegen bei Temperaturen um die 21 Grad in Palma de Mallorca und Llucmajor, 20 Grad in Inca und Sóller, 18 Grad in Pollença und 16 Grad in Cala Ratjada. In der Nacht bleibt es bei 9 bis 10 Grad in der Inselmitte mild. An den Küsten werden es sogar ein paar Grad mehr.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Regen am Mittwoch

Am Mittwoch regnet es mit großer Wahrscheinlichkeit wieder. Dann rieselt es erneut Sandkörner herab. Am Morgen ist es neblig. Im Osten kann es zu Gewitter kommen. Die Temperaturen sinken auf 18 Grad. Wieder wird es im Süden etwas wärmer als im Norden.

Der Trend in die falsche Richtung setzt sich im Wochenverlauf leider fort. Am Donnerstagvormittag wird es wieder nass. Erneut kann es gewittern. Gen Nachmittag könnte die Sonne sich mal ein paar Stunden zeigen. Die Temperaturen sinken leicht. Richtung Wochenende könnte es auf Mallorcas Berggipfeln sogar nochmal schneien.

Die Schneefallgrenze liegt am Freitag bei 1.000 Metern. In den Bergen liegen die Höchsttemperaturen dann teilweise nur noch bei 9 Grad. Nachts nähern sich die Werte dem Gefrierpunkt, Frost ist aber eher unwahrscheinlich. Es bleibt wechselhaft. Die Sonne scheint zwar ab und an, der Regenschirm sollte aber stets am Mann sein. /rp