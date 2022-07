Erneut tödlicher Badeunfall auf Mallorca: Ein 53-jähriger britischer Urlauber ist am Sonntagnachmittag (17.7.) ertrunken, während er in einem Hotelpool in Palmanova im Südwesten von Mallorca schwamm. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr im Hotel Globales Palmanova im Carrer Miquel dels Sants Oliver. Der Mann erlitt einen Herzstillstand.

Rettungsschwimmer, Polizeibeamte und Notärzte versuchten vergeblich, den Mann wiederzubeleben, sodass schließlich nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Auch die Guardia Civil wurde zum Hotel beordert und stellte schnell fest, dass es sich bei dem Tod des Mannes um einen Unglücksfall handelte. Immer wieder kam es in den zurückliegenden Tagen und Wochen auf Mallorca zu folgenschweren Badeunfällen mit zahlreichen Toten. Erst am Samstag (16.7.) starb ein 46-jähriger Mann am Strand von Cala Clara in Cala Sant Vicenç im Norden der Insel. Auch eine 53-jährige Dänin erlag den Verletzungen, die sie bei einem Badeunfall bereits am 8. Juli erlitten hatte. An der Playa de Muro kam es ebenfalls zu einem tödlichen Badeunglück. Ein 73-jähriger Mann aus Lloseta starb dort im Meer. Laut der Online-Plattform "Crónica Balear" konnte der Senior nicht schwimmen. /jk