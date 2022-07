Bei einem Unfall in einem Hotelpool haben am Montagmittag (4.7.) mindestens 26 Badegäste auf Mallorca eine Chlorvergiftung erlitten. Ein sieben- und ein neunjähriger Urlauber werden auf der pädiatrischen Intensivstation im Landeskrankenhaus Son Espases behandelt. Wie ein Sprecher des Krankenhauses der MZ mitteilte, ist ihr Zustand stabil. Die Intensivstation bereitete sich am Abend auf die Ankunft eines weiteren Mädchens vor.

Zu dem Vorfall kam es in einem Hotelpool in Port d'Alcúdia. Die Hotelleitung spricht von einem punktuellen technischen Problem bei der Chlorzufuhr im Pool. Wie die Rettungsleitstelle SAMU 061 berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr im Hotel Sea Club in Port d'Alcúdia. Mehrere Badegäste, darunter auch Kinder, klagten über Juckreiz, Erbrechen, Atemwegsprobleme und ein Brennen in den Augen. Da das auf eine Chlorvergiftung hindeutet, sperrten die Rettungsschwimmer den Pool. Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei eilten herbei. Mindestens zehn Personen im Krankenhaus Auf dem Hotelrasen wurde ein provisorisches Erste-Hilfe-Lager errichtet. Dabei kamen Sauerstoffmasken zum Einsatz. Insgesamt behandelten die Notärzte 26 Badegäste, von denen zehn in verschiedene Krankenhäuser der Insel eingewiesen werden mussten. Neun wurden anfangs als leichtverletzt eingestuft, das siebenjährige Kind als schwerverletzt. Ob der schwerverletzte Neunjährige und das weitere Mädchen anfangs zu den Leichtverletzten zählten und sich ihr Zustand verschlimmerte, war am Montagabend nicht bekannt. Daher kann es sein, dass die Anzahl an Schwerverletzten noch nach oben korrigiert wird. Zu den Nationalitäten gibt es bislang wenige Informationen. Laut dem Krankenhaussprecher handelt es sich bei den Kindern auf der Intensivstation in Son Espases jedoch nicht um Deutsche. Poolpumpe defekt Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Wie die Hotelleitung am Montagabend in einer Pressemitteilung schrieb, sei die Pumpe, über die das Chlor in das Schwimmbecken eingeschleust wird, kurzzeitig ausgefallen. Als die Pumpe wieder den Betrieb aufnahm, wurde dem Wasser mehr als die übliche Menge Chlor beigesetzt. Dabei handele es sich aber nur um einen punktuellen technischen Defekt. Bereits zwei Stunden nach dem Vorfall galt der Chlorwert im Pool wieder als normal, und das Baden war wieder erlaubt. Manch ein Hotelurlauber dürfte nun aber dennoch erst einmal das Meer bevorzugen. /rp