Die Ortspolizei von Sant Llorenç hat zwei Männer festgenommen, die einen Kaufhaus-Detektiv zusammengeschlagen haben sollen. Die Urlauberfamilie hatte zuvor in dem Laden auf Mallorca gestohlen. Das berichtet das Online-Portal "Crónica Balear" am Samstag (8.10.).

Zu dem Vorfall kam es am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr im Carrefour in dem bei Deutschen beliebten Touristenort Sa Coma. Offenbar waren die zwei Männer in Begleitung einer Frau und eines Babys einkaufen. Sie nutzten den Kinderwagen, um Sachen zu verstecken und anschließend zu stehlen.

Die Angreifer nahmen dem Kaufhaus-Detektiv sogar die Handschellen weg

Der Kaufhaus-Detektiv sah das und wollte die Gruppe zur Rede stellen, die daraufhin fliehen wollte. Als die beiden Männer sahen, dass der Sicherheitsmann sie verfolgte, blieben sie stehen und attackierten ihn. Sie warfen ihn zu Boden und nahmen ihm die Handschellen ab, die er bei sich trug.

Der Detektiv konnte einen der beiden Männer festhalten. Den anderen schnappte kurze Zeit später die Polizei. Er hatte die Handschellen noch dabei. Die Spanier im Alter von 28 und 29 Jahren müssen sich nun wegen gewaltsamen Überfalls und Körperverletzung vor dem Richter verantworten.

Welche Rolle spielte die Frau?

Die Frau mit dem Baby wurde nicht festgenommen, da sie nicht aktiv in die Schlägerei verwickelt war. Nun soll von der Polizei ermittelt werden, welche Schuld sie wegen des versuchten Diebstahls trägt. Der Sicherheitsmann musste nach dem Vorfall ärztlich behandelt werden.

