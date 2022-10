Ein Bauarbeiter ist am Freitagmorgen bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Algaida schwer verletzt worden. Der 38-Jährige arbeitete gerade am Cami de sa Comuna, als gegen 10.45 mehrere Betonblöcke auf ihn fielen.

Arbeitsunfall auf Mallorca: Mann kommt ins Krankenhaus Feuerwehr, Polizei und Sanitäter eilten zur Stelle. Der Rettungsdienst konnte den Mann stabilisieren. Daraufhin wurde der Arbeiter in kritischem Zustand in das Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. /mwp