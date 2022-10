Sonnenschein und bis zu 27 Grad: Mallorca startet mit Traumwetter in die zweite Oktoberwoche. Der spanische Wetterdienst Aemet sagt für Montag (10.10.) auf der gesamten Insel einen Sonne-Wolken-Mix voraus. Wobei die Sonne die Oberhand behält und den größten Teil der Zeit scheint. Die Regenwahrscheinlichkeit ist gering, nur bei Inca und Sa Pobla liegt sie mit 50 bis 55 Prozent am Nachmittag höher. Dort könnte es also zu Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen weiterhin spätsommerlich zwischen 24 Grad im Inselosten und 27 Grad in Palma. Mit einer Wassertemperatur von 25 Grad steht auch einem Sprung ins Meer nichts im Wege.

Sturm und Regen im Norden und Osten Mallorcas Doch die Idylle hält nicht lange, denn für Dienstag sind dann wieder starke Gewitter und viel Regen angesagt. Aemet hat am Dienstag für in weiten Teilen der Insel die Warnstufe Orange ausgerufen, erwartet werden Regenfälle von 100 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 12 Stunden sowie Gewitter. Für das Tramuntana-Gebirge gilt am Dienstag unterdessen die Warnstufe Gelb. Hier soll es 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde regnen. Sämtliche Warnhinweise gelten für den gesamten Dienstag. Die Temperaturen bleiben unterdessen konstant. Dieses Mal ist es mit 27 Grad in Sóller und Pollença am wärmsten. Wetterdienst sagt traumhaftes Wochenende auf Mallorca voraus Mittwoch dagegen sinken die Temperaturen. Sineu erreicht dann nur noch 21 Grad, in weiten Teilen der Insel sind die Höchsttemperaturen nur noch bei 24 Grad. Außerdem sagt Aemet inselweit Regen voraus, der sich dann gegen Nachmittag bis Abend lichten soll. Auf der gesamten Insel gilt bis 15 Uhr Warnstufe Gelb. In Palma soll es bereits ab Mittag trocken sein. Donnerstag wechseln sich Sonne und Regen ab, die Temperaturen steigen wieder leicht. Am Wochenende gewinnt dann die Sonne wieder die Überhand, die Temperaturen steigen am Samstag auf bis zu 29 Grad in Pollença. Vielleicht steht dann auch wieder der ein oder andere Strandbesuch an.