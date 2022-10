Der warme Herbst setzt sich fort. Am Sonntag hat Mallorca ungewöhnlich spät im Jahr nochmal - in der Gemeinde Calvià - die 30-Grad-Marke geknackt. Am Montag wird dieser Wert nicht mehr erwartet, es bleibt allerdings bei Höchsttemperaturen zwischen 26 Grad in Artà, Manacor, Cala Millor und Santanyí und 28 Grad in Palma weiterhin überdurchschnittlich warm.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus Der Morgen hat in weiten Teilen der Insel mit breiten Wolkenfeldern begonnen. Diese lösen sich zwar im Laufe des Tages hier und da auf, es muss aber vor allem in der Inselmitte damit gerechnet werden, dass die Sonne nicht zu sehen ist. Wer auf Niederschläge hofft, wird allerdings enttäuscht. In der Nacht gehen die Temperaturen auf bis zu 19 Grad herunter, es wird unter anderem in Palma, Andratx, Santanyí und Pollença eine Tropennacht erwartet. Bereits am Wochenende waren die Temperaturen in Banyalbufar und Port de Sóller nachts bei 22 Grad geblieben. Blauer Himmel am Dienstag Am Dienstag steigen die Temperaturen wieder leicht an, örtlich könnte dann wieder die 30-Grad-Marke geknackt werden. Während es am Vormittag noch vereinzelt Wolken gibt, erwartet Urlauber und Residenten am Nachmittag ein strahlend blauer Himmel. Ein ähnliches Bild bietet sich am Mittwoch, die Temperaturen halten sich und die Sonne scheint die meiste Zeit. Die Wassertemperaturen liegen bei immer noch äußerst milden 24 Grad, sodass einem Sprung ins Meer nichts im Wege steht. /pss