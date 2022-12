Gerade einmal zwei Tage standen sie unversehrt an einigen Straßen auf Mallorca: Hinweisschilder, die an die mehr als 8.000 Zwangsarbeiter während des Franco-Regimes erinnern sollen, die zwischen 1936 und 1942 knapp 166 Kilometer Straßen sowie Bunker und Maschinengewehrstellungen auf Mallorca errichten mussten - unter katastrophalen Arbeitsbedingungen. Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, wurden mehrere Schilder an der Küste von Llucmajor mit Graffiti beschmiert.