Die Nationalpolizei hat am Mittwoch (1.2.) auf Mallorca einen Deutschen festgenommen, der seine Partnerin misshandelt haben soll. Der Vorfall fand in den Morgenstunden statt.

Die Beamten trafen an der Ausfahrtstraße Carrer Manacor in Palma auf eine Frau, die weinte und um Hilfe bat. Ihr Körper wies an verschiedenen Stellen Anzeichen von Gewalt auf.

Täter nahm Handy der Frau mit

Sie erklärte, sie sei von ihrem Partner geschlagen worden. Dieser sei nach der Tat zum Flughafen gefahren, um die Insel zu verlassen. Dabei habe er die Sachen der Frau mitgenommen, darunter ihr Handy. Dadurch konnte sie telefonisch keine Hilfe rufen.

Die Beamten fuhren zum Flughafen. Der 29-Jährige hatte bereits die Sicherheitskontrolle passiert. Er wurde festgenommen. In seiner Tasche fanden die Beamten die Sachen der Frau. /pss