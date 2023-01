Die Nationalpolizei hat am Montag (16.1.) einen Deutschen festgenommen, der mit europäischem Haftbefehl gesucht worden war. Der Zugriff fand in einer Wohnung in der Gemeinde Capdepera statt. Der 23-Jährige soll aus Hamburg stammen.

Dem Polizeibericht zufolge wurde der Mann im April 2022 von Polizisten bei einer Verkehrskontrolle gestoppt. Er stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs wurde ein Kilo Marihuana entdeckt. Die Beamten nahmen den jungen Mann wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss fest. Täter erschien nicht vor Gericht Als der Prozess stattfinden sollte, erschien der Mann nicht vor Gericht. Daraufhin wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt. Die Ermittler erhielten Hinweise, dass sich der Gesuchte auf Mallorca befinden könnte. Diese bestätigten sich bald. Demnach hielt er sich in Capdepera auf, wo viele Deutsche wohnen. Dort hoffte er, nicht weiter aufzufallen. Doch der Plan ging nicht auf. Gegen 12.30 Uhr nahmen ihn die Beamten fest. /pss