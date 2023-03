Die Arbeit des Rettungsdienstes im Tramuntana-Gebirge geht weiter. Eine Person, die in der Wanderhütte Tossals Verds nahe Sóller eingeschlossen war, musste mit einem Hubschrauber zum Fußballplatz Selva evakuiert werden. Der Sportplatz ist als Landeplatz für Rettungsflugzeuge eingerichtet geworden. Dies teilte der Notdienst mit, machte allerdings keine näheren Angaben zum geretteten Wanderer. Unklar ist sogar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.

Unterdessen konnten die Rettungskräfte zwei Wohnmobile, die durch die starken Schneefälle der letzten Tage in Cúber und Lluc isoliert waren, noch nicht erreichen. Die Insassen signalisierten dem Rettungshubschrauber allerdings durch Gesten, dass es ihnen gut geht. Mit dem Hubschrauber überflog der Rettungsdienst auch die von der Außenwelt abgeschnittenen Fincas, um sicherzustellen, dass ihren Bewohnern nicht die Lebensmittel ausgehen oder sie aus anderen Gründen Hilfe brauchen.

Sturmtief Juliette: Donnerstag wird es noch einmal regnerisch

Die Rettungsdienste haben wiederholt die Bevölkerung dazu aufgerufen, nicht in die Tramuntana zu fahren. Da der Mittwoch allerdings sonnig und ein Feiertag ist, sind trotzdem Tausende Mallorquiner auf die Idee gekommen, einen Ausflug ins Schneeparadies zu wagen, welches das Sturmtief Juliette hinterlassen hat. Der spanische Wetterdienst Aemet gibt an, dass der schlimmste Teil von Juliette überstanden ist, trotzdem soll es am Donnerstag noch einmal regnerisch werden.