Der Frühling fängt am Montag (20.3.) an und Mallorca lässt einen ziemlich abwechslungsreichen Winter hinter sich. Schneechaos durch das Sturmtief "Juliette", ein Hitzerekord im März und zuletzt ein Sturm wirbelten die Insel ordentlich durcheinander. In den kommenden Tagen wird es endlich mal etwas ruhiger und konstanter.

Am Donnerstag (16.3.) wird im Inselosten die 20-Grad-Marke geknackt. Im Westen ist es etwas kühler. Der Wind weht etwas zügiger aus südöstlicher Richtung. Gen Abend wird der Wind stärker, besonders an der Küste der Tramuntana. Es bleibt kühl in den Nächten Die Sonne scheint bis zu ihrem Untergang um 18.58 Uhr durchgehend. In den Nächten wird es derzeit nochmal etwas kühler. Schon in der vergangenen Nacht schrammte die Insel knapp am Gefrierpunkt vorbei, allerdings in den Bergen. Im Flachland geht es am Freitagmorgen bis auf 7 Grad herab. MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus Um 6.56 Uhr zeigt sich die Sonne am Freitag wieder und erhitzt die Insel rasch. Der Morgen startet neblig, die Schwaden verziehen sich aber schnell. Dafür bleibt es tagsüber etwas diesig, da die warmen Luftmassen aus der Sahara Staub mit sich führen, der in der Luft umherwirbelt. Die Temperaturen bleiben konstant: im Westen und Süden bis zu 21 Grad, im Osten bleibt der Balken im Thermometer bei 18 Grad stehen. So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca Am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab, es besteht die geringe Wahrscheinlichkeit auf einige Regentropfen. Ein kleiner Schirm kann zum Ausflug mitgenommen werden, auf der Couch muss man deswegen aber wahrlich nicht herumlungern. Die Temperaturen halten sich tagsüber um die 20-Grad-Marke herum, nachts sinken sie noch in den einstelligen Bereich. Ähnlich geht es in der neuen Woche weiter, wenn dann der Frühling da ist. /rp