Ein 65-jähriger Deutscher ist am Dienstagnachmittag (2.5.) im Meer vor Mallorca ertrunken. Das Unglück ereignete sich gegen 18.30 Uhr vor dem Strand Sa Canova in der Gemeinde Artà.

Demnach ging der Urlauber ins Wasser, ohne zunächst die starke Strömung zu bemerken, die zu dem Zeitpunkt herrschte. Der Mann wurde ins Meer getrieben und schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr zurück an den Strand. Ein Begleiter, der ebenfalls im Wasser war, schaffte es hingegen hinaus.

Augenzeugen riefen den Notruf, da zu dem Zeitpunkt keine Rettungsschwimmer mehr am Strand waren, da üblicherweise der Arbeitstag um 18 Uhr endet. Einsatzkräfte der Guardia Civil konnten den leblosen Körper des Mannes bergen. Alle Versuche der herbeigeeilten Sanitäter, den Mann wiederzubeleben, schlugen fehl.

Nicht der einzige Vorfall

Es war nicht der einzige Vorfall an dem Nachmittag in Artà. An der Cala Torta mussten Beamte der Ortspolizei eine Frau retten, die ebenfalls von der Strömung ins Meer getrieben worden war. Zu dem Zeitpunkt war es an der Küste sehr windig, was das Baden im Meer besonders riskant machte.

Die Zeitung "Ultima Hora" berichtet zudem von einer 35-jährigen Frau, die zum gleichen Zeitpunkt wie der verstorbene Deutsche im Wasser am Strand Sa Canova gewesen war. Diese wurde ebenfalls gerettet, konnte vor Ort aber stabilisiert werden und wurde im kritischen Zustand ins Krankenhaus von Manacor gebracht. Dem Bericht der Zeitung zufolge waren zu dem Zeitpunkt zahlreiche Badegäste vor Ort, die sich allerdings eher im flachen Wasser vergnügten. Demnach habe zu dem Zeitpunkt starker Wellengang geherrscht.

Auf Mallorca kommt es immer wieder vor, dass Badegäste die Gewalt des Meeres unterschätzen und auch bei widrigen Bedingungen ins Wasser gehen. Im vergangenen Jahr ertranken 39 Personen vor Mallorca und den Nachbarinseln. /pss