Die Anwohner des Stadtviertels Son Armadans in Palma de Mallorca beklagen, dass ein Partyboot in der Nacht auf Donnerstag (11.5.) ihre Nachtruhe gestört hat. Auf einem Video, das die Nachbarschaftsvereinigung auf ihrem Facebook-Account gepostet hat, ist ein Boot zu sehen, das im Hafen von Palma auf Höhe des Auditoriums angelegt hat. Die laute Musik an Bord des Bootes dringt bis in die Häuser des Viertels.

Erst Anfang der Woche hatten die Anwohner von Colònia Sant Jordi sich in den lokalen Medien über einen ähnlichen Vorfall beklagt: Insgesamt 18 Boote hatten in der Nacht auf Montag (8.5.) zwischen dem Hafen von Colònia de Sant Jordi und der Platja des Dolç eine wilde Party veranstaltet, die bis weit über fünf Uhr morgens andauerte. Tanta historia con la distas en barcos de la Colonia de Sant Jordi, cuando los vecinos del Paseo Maritimo de Palma llevan sufriendo este desfase años y años. ¿Cual es la diferencia? Publicado por Avv Son Armadans en Miércoles, 10 de mayo de 2023 Die Anwohner von Son Armadans sahen diese Nachrichten und beschlossen ebenfalls, an die Öffentlichkeit zu gehen. "Sobald die Urlauber-Saison beginnt, leiden wir fast täglich an den nächtlichen Partys im Hafen von Palma", sagt Catalina Llompart, Vorsitzende der Nachbarschaftsvereinigung Son Armadans, die hinzufügt, dass weder die Stadtverwaltung von Palma noch die Hafenbehörde der Balearen bisher Maßnahmen dagegen ergriffen haben. Partyboot im Hafen von Palma de Mallorca: Hafenbehörde prüft Beschwerden der Anwohner Die MZ-Schwesterzeitung leitete am Mittwoch die Beschwerde der Anwohner von Son Armadans samt des Videos an die Hafenbehörde der Balearen weiter. Denn seit zwei Jahren ist es im Hafen verboten, an Deck Musik abzuspielen. Das gilt unabhängig davon, ob das Schiff in den Gewässern des Hafens anlegt oder fährt. Unternehmen, die sich nicht an diese Regelung halten, müssen mit Sanktionen rechnen. Ein Sprecher der Hafenbehörde sagte dem "Diario de Mallorca", dass die Beschwerde nun überprüft werde und gegebenenfalls Maßnahmen gegen das verantwortliche Unternehmen ergriffen werden. Das Unternehmen, dessen Boot am Mittwoch im Hafen lag, bietet jeden Abend Partybootsfahren an. Die Disco-Tour mit DJ-Musik, Getränken und Cocktails findet jede Nacht, außer samstags, von 10.30 Uhr bis 1 Uhr statt und kostet 39,90 Euro, heißt es auf der Website des Unternehmens. Samstags findet die Saturday Night Cruise von 22 Uhr bis 2 Uhr statt, mit Abendessen und Party für 49,90 Euro. Bei keiner der beiden nächtlichen Routen ist allerdings angegeben, dass die Party in den Hafenanlagen beginnt oder endet. /mwp