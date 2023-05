Laute Musik bis in die frühen Morgenstunden: Insgesamt 18 Boote haben in der Nacht auf Montag (8.5.) zwischen dem Hafen von Colònia de Sant Jordi und der Platja des Dolç eine wilde Party veranstaltet, die bis weit über fünf Uhr morgens andauerte. Anwohner des Küstenörtchens beschwerten sich, dass angesichts des Lärms an Schlaf nicht zu denken war.

Era l’únic que ens faltava: convertir els ports de Mallorca en discoteques. Així ha sonat tota la nit del diumenge al dilluns. (8 maig a les 5:15 am) #ColòniaSantJordi @AjSesSalines @PortsIB @guardiacivil @goib pic.twitter.com/0xSa7zMEDs — E Lliteres (@e_lliteres) 8 de mayo de 2023 Eine Nutzerin schrieb auf Twitter: "Das hat uns gerade noch gefehlt, dass die Häfen auf Mallorca in Diskotheken verwandelt werden." Die Zeitung "Ultima Hora" berichtet, dass die Anwohner die Ortspolizei sowie die Guardia Civil verständigt hätten. Beide Polizeieinheiten hätten erklärt, dass sie nichts ausrichten könnten. Die Anwohner fürchten nun, dass sich diese Art von Vorfällen wiederholen. /pss