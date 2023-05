Wer sich mit dem Feiertag am Donnerstag (18.5.) in Deutschland ein langes Wochenende auf Mallorca gönnen wollte, hat nicht sonderlich Glück mit dem Wetter. Zum Vatertag selbst scheint zwar noch die Sonne, im Anschluss wird es aber ziemlich mies.

"Ab Freitag regnet es täglich, der Wind weht stark aus nördlicher Richtungen und es wird kalt. Für diese Jahreszeit sind die Temperaturen niedrig", twitterte der spanische Wetterdienst Aemet.

In der Nacht auf Freitag schwingt das Wetter langsam um. Allerdings hat der sonst eher vorsichtig agierende Wetterdienst für den Freitag bislang nur eine Warnung wegen hohen Wellengangs an der Küste herausgegeben. Besonders im Norden Mallorcas kann es aber zu Starkregen und Gewitter kommen. Der Wind weht stürmisch.

Tiempo significativo para los próximos días:



· Lluvias y alguna tormenta.

· Viento de componente norte moderado a fuerte.

· Temperaturas frescas, por debajo de la media. pic.twitter.com/WCWg4txKA8 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 17 de mayo de 2023

Wie bereits in den vergangenen Tagen wird es im Süden um Palma de Mallorca besser. Hier scheint sogar hin und wieder die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 21 Grad. Im Nordosten um Cala Ratjada wird die 20-Grad-Marke wohl nicht geknackt. Die Nacht bleibt bei Tiefstwerten zwischen 11 (Inselmitte) und 14 Grad (Palma) mild.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Samstag und Sonntag wird es ein langes Warten darauf geben, dass der Regen stoppt und die Sonne rauskommt. Samstagvormittag ist das nahezu ausgeschlossen. Die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca liegt bei 100 Prozent. Am Nachmittag sinkt sie auf 45 Prozent. Ein Spaziergang ohne Regenschirm sollte am frühen Abend möglich sein. Die Temperaturen bleiben konstant bei Höchstwerten von 22 Grad.

Am Sonntag wird es einen Ticken wärmer. 24 Grad sollen es werden. Wieder startet der Tag regnerisch. Diesmal wird es nach dem Mittagessen aber nur unwesentlich besser.

Der Blick auf die neue Woche zeigt nach derzeitiger Prognose ebenfalls viele graue Wolken und wenig Sonne. Es ist halt noch Frühling. /rp