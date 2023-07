Ein Video von einem Pärchen an der Playa de Palma, das am Strand beim Sex erwischt wird, hat für Aufsehen in den sozialen Netzwerken gesorgt. Die beiden Frauen werden von aufgebrachten Anwohnerinnen vertrieben.

Das in der mallorquinischen Lokalpresse veröffentlichte Video zeigt einen weiteren Fall von Exzessen, die bei den Anwohnern an der Playa de Palma seit Jahren für Verärgerung sorgen. Zu sehen ist ein Pärchen, das am nächtlichen Strand in aller Öffentlichkeit beim Sex erwischt wird. Ein Mann filmt die Szene mit seinem Handy und kommentiert sie dabei, während aufgebrachte Mallorquinerinnen auf das Pärchen schimpfen. "Haut ab!", rufen sie mehrfach, "Geht ins Hotel!". Als das Pärchen zunächst nicht reagiert, werfen die aufgebrachten Mallorquinerinnen mit Sand, so dass sich die beiden Frauen schließlich trennen. Alljährlicher Ärger Unklar ist, wann genau das Video entstand, die Szene soll sich aber in den vergangenen Tagen zugetragen haben. Exzesse an der Playa de Palma sorgen stets zur Hochsaison für Aufregung. Meist ist dabei Alkohol im Spiel. /ff