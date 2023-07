Es sind heftige Szenen, die deutsche Mallorca-Urlauber am Nachmittag des 15.Juni vor der Ballermann-Kneipe „Bamboleo“ filmen: Zwei Security-Mitarbeiter des Ladens in der sogenannten Schinkenstraße gehen brutal gegen zwei Gäste vor. Einer, der bereits am Boden liegt, wird getreten, einer der schlichten will, fängt sich einen unvermittelten Faustschlag ins Gesicht. Anschließend werden mehrere Männer von den Sicherheitsleuten mit Teleskop-Stöcken geschlagen.

Die 18 Männer, die einem Fußballverein aus dem Schwarzwald angehören, werden regelrecht wie Vieh durch die Straßen getrieben. Die Türsteher bedrohen jeden, der die Szene mit dem Handy filmt. Die Bamboleo-Männer sollen sogar bis in die Rezeption marschiert sein, wollten nach Angaben eines Zeugen sogar in die Zimmer der Filmenden vordringen, um die Zeugenvideos zu löschen. Erst das Erscheinen der Ortspolizei soll weitere Auseinandersetzungen verhindert haben. Das Bamboleo hat auf eine MZ-Anfrage nicht reagiert. Bei der Polizei ist der Fall nicht aktenkundig. Wie kam es zu diesem brutalen Zwischenfall? Die 18 Fußballer waren am gleichen Tag angereist. Nach dem Check-in im Hotel Cosmopolitain ging es für die Truppe direkt ins Bamboleo. Doch zwei Männer hielten sich dabei nicht an die Regeln. Sie rauchten in dem Biergarten – und nach einer Ermahnung seitens der Security – zündeten sie sich noch weitere Zigaretten an. Daraufhin wurden sie vor die Tür gesetzt. Dort wurde die Lage unübersichtlich. Nach Angaben eines Zeugen sollen die Türsteher sich auf die Füße der Urlauber gestellt und sie zeitgleich geschubst haben. Die verbliebenen 16 Mann beschließen, ohne Kenntnis der Vorgänge vor der Tür, den Laden zu verlassen und in den Bierkönig zu gehen. Für die Security ergibt sich wohl dadurch das Bild, die 16 wollen ihren Mannschaftskameraden zu Hilfe eilen. Per Funkgerät rufen sie Verstärkung. Einer der Raucher geht anschließend zu Boden, woraufhin mit Füßen auf ihn eingetreten wird. Er kommt anschließend ins Krankenhaus. Diagnose: Riss im Trommelfell. Sein Cousin, der den Schlag ins Gesicht bekommt, trägt keine Verletzungen davon. Dann zücken die Aufpasser ihre Teleskop-Schlagstöcke und prügeln auf den Verein ein. Ein Zeuge: „Jeder der 18 hat mindestens einen Schlag abbekommen. Jeder“. Die Fußballer werden anschließend unter Gewalteinwirkung seitens der Security durch den Carrer des Canyes getrieben. Erst die Polizei beendet den Gewalt-Exzess. Die erkundigt sich erst bei den Sicherheitsleuten, was passiert ist. Anschließend „haben die sich gar nicht mehr für uns und unsere Videos interessiert“, so der Zeuge. Eine Strafanzeige wurde nicht gestellt. Dritte gewaltsame Auseinandersetzung der Türsteher am Ballermann binnen kurzer Zeit In den vergangenen Wochen gab es vermehrt heftige Auseinandersetzungen zwischen den deutschen Urlaubern und den Türstehern der Playa-Lokale. Im Blickpunkt war dabei bislang der Megapark. Am 17. Juni, zwei Tage nach den Aufnahmen vom Bamboleo, nahm die Polizei einen Megapark-Türsteher fest, der einen deutschen Urlauber zu Boden geschubst haben soll. Der Deutsche trug eine Platzwunde davon. Verheerender war der Fall Ende Mai, als Ähnliches passierte. Dabei erlitt das Opfer einen Schädelbruch und schwebte lange in Lebensgefahr.