Am Samstag (24.2.) hat eine Wander-Gruppe in Pòrtol in der Gemeinde Marratxí die Leiche eines 67 Jahre alten Mannes gefunden, der am Donnerstag (22.2.) in Palma als vermisst gemeldet worden war. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Opfer einen Herzinfarkt erlitten hatte. Die detaillierten Ergebnisse der Autopsie stehen aber noch aus.

Die Gruppe von Wanderern alarmierte nach dem Leichenfund sofort die Polizei. Zum Unfallort kamen dann unter anderem Beamte der Guardia Civil. Sie bestätigten den Tod des Mannes und meldeten den Fall dem zuständigen Gericht in Palma. Die Beamten konnten auch die Identität des Opfers feststellen und bestätigen, dass es sich um einen 67 Jahre alten Mann mit schlanker Statur, grauem Haar und braunen Augen handelte, der zuvor von der Vereinigung SOS Desaparecidos als vermisst gemeldet worden war. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine Jeans, ein blaues Hemd und eine dunkle Weste. /sw