Waldbrand auf Mallorca: Zivilschutz bringt 30 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit

Es ist erst April und schon hat es den ersten Waldbrand auf Mallorca gegeben: Das Feuer brach in der Nacht auf Sonntag (7.4.) gegen 0.30 Uhr im Gebiet von Alconàsser nahe Bens d'Avall in der Gemeinde Sóller aus. Die Ortspolizei und der Zivilschutz mussten mehrere Menschen aus ihren Häusern holen und vorsorglich in Sicherheit bringen, weil nicht klar war, ob die Flammen eventuell auf die Wohngebäude übergreifen könnten. Nach Berichten des "Diario de Mallorca" wurden etwa 30 Personen vor dem Feuer gerettet.

Wie die Naturbehörde Ibanat auf Twitter mitteilt, wurde der Alarm um 0.37 Uhr ausgelöst, gelöscht waren die Flammen erst gegen 9 Uhr morgens. Die Einsatzkräfte hatten mit starken Windböen zu kämpfen, die in der Nacht durch die Serra de Tramuntana bliesen und teilweise bis zu 50 km/h Windgeschwindigkeit erreichten.

Die Flammen im Gebiet von Alconàsser. / DM

Tagsüber war es sehr heiß

Ein zweites Problem waren die hohen Temperaturen, die auch nachts noch in diesem Teil der Insel herrschten. Tagsüber war das Thermometer in Sóller bis auf 33,3 Grad gestiegen, nachts wurden in der Gemeinde Tiefstwerte von 26 Grad gemessen.

Bei der Brandbekämpfung halfen insgesamt 15 Einsatzkräfte von Ibanat, ein großes Löschfahrzeug sowie die Feuerwehren aus Inca und Sóller und ab den frühen Morgenstunden auch noch die Feuerwehr aus Alcúdia. Der Brand vernichtete 0,9 Hektar Kiefern- und Olivenwald.

Waldbrandsaison ab 1. Mai

Die offizielle Waldbrandsaison auf Mallorca beginnt am 1. Mai und dauert bis 15. Oktober. In dieser Zeit ist das Risiko von Bränden besonders hoch, Grillen und andere Feuerstellen im Wald sind dann nicht mehr erlaubt, auch nicht auf den offiziellen Grillplätzen.