Wetter auf Mallorca: Nach der Kaltfront steigen die Temperaturen wieder

Erst sommerlich heiß bei über 30 Grad auf Mallorca, danach schlagartig kühler bei nur noch 20 Grad. Nun kommt binnen weniger Tage der nächste Wechsel und es wird wieder wärmer. An die 30-Grad-Marke komme man diesmal aber nicht ran, so der spanische Wetterdienst Aemet, der die Temperaturachterbahn normal für den Frühling hält.

Am Mittwoch ziehen weiter die kühlen Luftmassen aus dem Norden über die Insel. Ein schwacher bis mäßiger Nordwind treibt sie an. Sie sorgen dafür, dass die Höchsttemperaturen in der Insel mitte bei 20 Grad liegen. An der Küste mitunter nur bei 17 Grad.

An der Ostküste tauchen tagsüber ein paar graue Wolken auf. Ansonsten scheint die Sonne. Es besteht eine geringe Möglichkeit auf ein paar Regentropfen. Die Sonne beendet um 20.23 Uhr ihren Arbeitstag. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 bis 10 Grad.

Stürmischer Wind am Donnerstag auf Mallorca

Am Donnerstag gilt am Morgen die Warnstufe Gelb an der Nordküste wegen bis zu vier Meter hoher Wellen. Kurzfristig könnte noch eine Sturmwarnung hinzukommen. Der Wind weht kräftig aus Nord-Nordost. In den Bergen wird eine Geschwindigkeit von 100 km/h erreicht.

Sonne und Wolken wechseln sich ab, wenngleich am Vormittag die Wolken die Oberhand haben und eventuell ein paar Regentropfen hinterlassen. Am Nachmittag setzt sich die Sonne durch. Die Temperaturen bleiben bei 20 Grad konstant.

So wird das Wetter am Wochenende

Wie in der Vorwoche wird es ab Freitag schöner. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad. Die Sonne scheint, Wolken sind keine in Sicht. Der Weht weht nur schwach. Am Samstag werden es dann schon wieder 28 Grad, am Sonntag 29 Grad. Das Wochenende wird sehr sonnig. Sicherlich wird es bei dem schönen Wetter wieder etwas voller an den Stränden. Wenngleich das Meer noch reichlich kühl für ein ausgiebiges Bad ist.