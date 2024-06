Rettungsschwimmer rettet drei Kinder in Cala Major auf Mallorca und wird dabei selbst verletzt

Am Strand von Cala Major hat am Sonntagmorgen (9.6.) ein Rettungsschwimmer sein Leben riskiert, um drei kleine Kinder womöglich vor dem Tod im Meer oder zumindest schweren Verletzungen zu retten. Die Kinder waren im linken Teil des Strandes zwischen den Felsen und einem Wellenbrecher eingeklemmt. Mit seinem Körper schützte der socorrista sie vor dem hohen Wellengang, bis es ihm gelang, sie an einer Stelle mit Treppe aus dem Wasser zu heben. Dabei zog sich der Mann am ganzen Körper Verletzungen zu, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Kinder trugen bei dem Badeunfall nur leichte Verletzungen davon.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 9.40 Uhr, als die Rettungsschwimmer offiziell noch gar nicht im Einsatz waren. Einer von ihnen hielt aber schon Wache. Andere Badegäste machten den 47-jährigen Argentinier namens Leandro Staltari auf die Notsituation der drei Kinder aufmerksam.

Der Strand von Cala Major ist bei Badegästen sehr beliebt. / DM

Hoher Wellengang und starke Strömungen erschweren Rettungsaktion

Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschten hoher Wellengang und starke Strömungen in der beliebten Badebucht. Daher gelang es den Kindern nicht, auf eigene Faust zurück zum Sand zu kommen. Ein anderer Badegast versuchte erst noch, sie herauszuziehen, allerdings ohne Erfolg. Zumindest ihm gelang es im Anschluss, ohne Hilfe wieder an Land zu kommen. Währenddessen kümmerte sich der Rettungsschwimmer um die drei Minderjährigen.

Der starke Wellengang schlug sie immer wieder gegen die Felsen. Der Rettungsschwimmer hatte daher große Mühe, sie aus dem Wasser zu holen. Minutenlang schützte er die Kinder mit seinem eigenen Körper vor den Wellen, bis es ihm gelang, sie zu einer an den Felsen angebrachten Treppe zu tragen, die zu einem der Häuser an der Küste führt. Dabei erlitt der Rettungsschwimmer jedoch zahlreiche Verletzungen am ganzen Körper.

Der 47 Jahre alte Argentinier, der bei einem Badeunfall von drei Kindern am Sonntag (9.6.) Schlimmeres verhinderte. / DM

Mehrere Einheiten der Ortspolizei von Palma und der Nationalpolizei sowie ein Krankenwagen der Einsatzzentrale 061 waren vor Ort und leisteten den Verletzten erste Hilfe. Die Kinder erlitten Prellungen und Kratzer, befanden sich aber in gutem Gesundheitszustand. Die schwersten Verletzungen trug der Rettungsschwimmer davon, der in eine Klinik in Palma gebracht wurde und seither unter Beobachtung steht. /sw