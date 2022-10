Seit Jahren fordern Politiker wie Unternehmer und gesellschaftliche Gruppierungen auf Mallorca und den Nachbarinseln die komplette Umsetzung des sogenannten "Régimen Especial de les Illes Balears" (REB), der Sonderregelung für die Inseln, die die finanziellen Nachteile für die Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund der Insellage ausgleichen sollen. Die Einigkeit, dass das REB notwendig ist, ist auf den Inseln groß - über alle Parteigrenzen hinweg. Allein, es kam lange Jahre nicht voran.

In Kraft getreten sind bisher nur einige wenige Aspekte der Regelung, so etwa die Ausweitung der Preisnachlässe von 75 Prozent für Insel-Residenten bei Flügen oder Fährfahrten auf das Festland oder auf die Kanaren. Gerade in Anbetracht der starken Inflation und der stetig steigenden Preise gewinnt das REB mehr denn je an Gewicht.

23 Einzelforderungen

Die Forderungen darin lassen sich in vier Kategorien unterteilen: Vergünstigungen beim Transport über den Luft- und Seeweg, Ausgleichszahlungen für bestimmte Branchen, Steuererleichterungen sowie einen eigenen Fonds für die Balearen und mehr staatliche Investitionen auf den Inseln. 23 Einzelforderungen stellen die Balearen an Madrid.

Die wohl wichtigste Forderung ist die Senkung der Mehrwertsteuer. Diese Steuer soll laut dem Forderungskatalog der Balearen-Regierung auf den Inseln auf das von der EU erlaubte Minimum von 15 Prozent für den generellen Satz (statt 21 Prozent) und 5 Prozent für den vergünstigten Satz (statt 10 Prozent) verringert werden.

Garantiert gleiche Strompreise

Ebenso sollen auf den Inseln garantierte gleiche Strompreise wie auf dem Festland gelten sowie eine Förderung der erneuerbaren Energien. Auch einen Ausgleich der Mehrkosten für den Transport von Treibstoff sieht das REB vor.

Der Forderungskatalog gründet sich auf zwei Studien der Balearen-Universität UIB. Die eine analysierte die Kosten, die die Insellage tatsächlich verursachen, die andere macht konkrete Vorschläge, wie diese zu lindern seien. Heraus kam unter anderem, dass die Insellage alles in allem etwa acht Milliarden Euro Mehrkosten verursacht. Der Umfang aller Forderungen der Balearen-Regierung beläuft sich auf eine Milliarde Euro.