Krieg im Gaza-Streifen: Initiative überreicht Protestschreiben an deutschen Konsul auf Mallorca

Eine Initiative, der sich auch deutsche Residenten auf Mallorca angeschlossen haben, hat angekündigt, dem deutschen Konsulat in Palma ein Protestschreiben zu übergeben, in dem die deutsche Israel-Politik angeprangert wird. Der Brief soll bei einer Aktion am Donnerstag (11.4.) um 12 Uhr dem deutschen Konsul Wolfgang Engstler überreicht werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das steckt hinter der Aktion

Hinter der Aktion steht die Initiative "Mallorca por Palestina". Sie warnt in dem Protestschreiben davor, dass die Bundesrepublik nicht "Komplize des Genozids im Gaza-Streifen" sein dürfe. Deswegen verlange man die sofortige Einstellung von Waffenlieferungen an Israel, das "Ende der Rechtfertigung des Genozids", die sofortige Aufhebung aller Restriktionen hinsichtlich der humanitären Hilfe für Gaza sowie die vollständige Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), heißt es in der Pressemitteilung. Zudem müsse Deutschland Reparationszahlungen an das palästinensische Volk leisten.

Man werde den deutschen Konsul auffordern, das Schreiben an seine Vorgesetzten weiterzugeben. Zudem unterstütze man Protestaktionen am 14. April in aller Welt vor deutschen Botschaften und Konsulaten. /ff